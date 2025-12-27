¿Cuánto invertir en Plazo Fijo en 2026 para igualar tus ingresos por alquiler?

La actualidad financiera sugiere que los ahorristas tienen la oportunidad de obtener ganancias similares a las del alquiler de un departamento mediante la inversión en plazos fijos, especialmente en un contexto donde las tasas de interés en pesos superan el rendimiento del dólar.

En la Ciudad de Buenos Aires, los alquileres han alcanzado cifras significativas. Según datos de ZonaProp, el promedio para un monoambiente de 40 m² es de $624.727 al mes, mientras que un departamento de dos ambientes de 50 m² se alquila por $729.916. Este escenario posiciona al plazo fijo como una alternativa atractiva para quienes desean maximizar sus rendimientos.

Rendimientos Comparativos: Plazo Fijo vs Alquiler

Los plazos fijos tradicionales ofrecen un rendimiento competitivo, con tasas nominales anuales (TNA) que rondan el 22% en instituciones financieras destacadas. Esto se traduce en aproximadamente 1,8% cada 30 días. Aunque algo inferior a la inflación reciente del 2,5%, se espera un ajuste en las tasas en las próximas semanas, lo que podría incrementar la rentabilidad.

Los Beneficios de la Inversión en Plazo Fijo

Realizar un depósito a plazo fijo permite a los inversores obtener rendimientos comparables a los alquileres, con una inversión inicial significativamente menor. Por ejemplo, para generar una renta equivalente al alquiler mencionado de un monoambiente, se necesita un monto cercano a $34.549.300.

¿Cuánto Debo Invertir Realmente?

Algunas entidades financieras, como el Banco Provincia, ofrecen tasas más altas. Si se opta por un plazo fijo en este banco, se puede alcanzar la rentabilidad deseada con una inversión de alrededor de $30.403.380, lo que representa aproximadamente u$s20.600 al tipo de cambio actual.

Ventajas de Alquilar vs Estar en Plazo Fijo

Por otro lado, un propietario que alquila su departamento se beneficia de la valorización de su inmueble en dólares, lo que significa que su inversión se ajusta automáticamente a la inflación. A esto se suma la generación de ingresos extra a través del alquiler.

Con un plazo fijo, es posible obtener el rendimiento equivalente al alquiler de un monoambiente, con tan solo el 20% del capital necesario para adquirirlo. Esta alternativa ofrece una manera accesible de maximizar rendimientos, preservando el capital y evitando la complicación de la inversión inmobiliaria.