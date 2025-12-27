Milei: «Argentina pagará sus deudas puntualmente»

El presidente Javier Milei anunció que el país cumplirá con su obligación financiera en el año 2026, mientras el Banco Central logra un nuevo récord de reservas. Los detalles de esta promesa se expanden a través de declaraciones contundentes y estrategias económicas clave.

En una reciente entrevista, el presidente Javier Milei reafirmó el compromiso de Argentina para saldar su deuda de US$12.600 millones, destacando que US$4.200 millones deben ser abonados en enero próximo. La administración de esta compleja situación financiera estará bajo la dirección del ministro de Economía, Luis Caputo.

Estas afirmaciones surgen tras la aprobación en el Senado del Presupuesto 2026 y la controversia en torno a la “Inocencia fiscal”, dos legislaciones que el gobierno considera esenciales para estabilizar las finanzas del país, según reporta la Agencia Noticias Argentinas.

Un Aumento en las Reservas del Banco Central

En una acción paralela, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó una significativa compra de divisas, lo que resultó en un incremento de casi US$600 millones en sus reservas, alcanzando un récord histórico de US$43.610 millones. Este avance no solo refuerza la posición financiera de la entidad, sino que también refleja la estrategia del gobierno para mantener la estabilidad económica.

Milei y Su Determinación Ante la Deuda

Milei fue claro sobre las intenciones de su administración, afirmando: “Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”. Enfatizó que el ministro Caputo es el encargado de gestionar esta situación, añadiendo que su gobierno ha sido el más eficaz en la adquisición de reservas en la historia, acumulando hasta la fecha unos US$30.000 millones. Este enfoque es parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la estabilidad económica tras las elecciones legislativas.

Plan de Financiación de Caputo

Por su parte, el ministro Caputo se ha manifestado en varias ocasiones sobre la necesidad de disminuir la dependencia de Wall Street para financiarse. A través de su cuenta de X, ha dejado en claro el compromiso de su cartera: “El objetivo es eliminar la dependencia que el país tiene con Wall Street”, resaltando su confianza en poder lograrlo antes del vencimiento de la deuda en enero de 2026.