Atentado contra Trump: el sospechoso preparó el ataque con un manifiesto ideológico

Un documento extenso revela los oscuros pensamientos de Cole Tomas Allen, el autor del ataque planeado durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. Este texto, enviado a su familia, detalla sus motivos y justificaciones ideológicas.

El FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. han accedido a 1,100 palabras que ofrecen una mirada inquietante al estado mental de Allen. En su escrito, expresa una fuerte crítica hacia el gobierno de Donald Trump y se disculpa con seres queridos por sus intenciones violentas.

El sospechoso fue detenido poco después del ataque.

Motivos Detrás del Acto

Allen describe su descontento por la política estadounidense, manifestando que no tolerará los «crímenes» de quienes consideraba sus representantes. En su manifiesto, asegura que asume total responsabilidad por sus planes y expresa: “No estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”.

Detalles del Plan de Ataque

En sus escritos, Allen especifica tácticas de ataque y define a funcionarios de gobierno como sus objetivos. Utilizaría munición de perdigones para minimizar daños colaterales, revelando un enfoque meticuloso y peligroso.

“Para minimizar las víctimas, usaré munición de perdigones en lugar de balas sólidas”.

Entrevistas Reveladoras

La información surgió gracias a la hermana de Allen, Avriana, quien confirmó que su hermano adquirió armas legalmente y se había preparado para el evento en campos de tiro. Esto apunta a una planificación premeditada y metódica.





Antecedentes y Cargos Judiciales

Cole Tomas Allen ha sido vinculado con un grupo radical conocido como The Wide Awakes y ha participado en protestas en California en contra de la administración actual. Actualmente, enfrenta cargos graves de agresión y posesión de armas ante la justicia federal.

El Servicio Secreto y el FBI continúan investigando si Allen actuó solo o contaba con cómplices en este intento de atentado.