El Espectáculo del Conflicto

Las decisiones del gobierno de Javier Milei y la conducción de su administración dejan entrever un patrón singular de provocar controversias, a menudo de manera innecesaria. ¿Qué hay detrás de esta estrategia?

La Estrategia del Caos

Un alto funcionario, que no ha sido parte de la administración durante el gobierno libertario, reflexiona sobre el particular enfoque de los hermanos Milei. Su impresión destaca una sorprendente habilidad para desencadenar conflictos, a veces incluso en circunstancias que no lo requieren. «Parece que el caos aporta una energía adicional», comenta, aludiendo a una política de provocación constante.

El Discurso Moral como Política de Estado

A inicios del mes pasado, el sociólogo Luis Costa tuvo un análisis interesante sobre la moralidad en el discurso presidencial durante la apertura de sesiones del Congreso. Sostiene que la moral, más que una guía para el bien, se ha convertido en una herramienta para cimentar divisiones y tensiones. «La política de Milei se basa en mantener una base de apoyo cimentada en el odio hacia enemigos presentados como inmorales», agrega Costa, evidenciando cómo se utiliza la moralidad como parte de una estrategia de conflicto.

Un Fenómeno Global

El conflicto como política no es exclusivo de Argentina ni del gobierno de Milei. La figura de Donald Trump representa un claro ejemplo de esta tendencia global. En el ámbito local, el kirchnerismo también utilizó tácticas similares para definir su identidad, enfrentándose a diversos actores como el sector agropecuario, medios de comunicación y la oposición.

Desafíos Económicos y la Cortina de Humo

Mientras se intensifican las tensiones morales, los indicadores económicos revelan una preocupante caída en el poder adquisitivo y un aumento en la desocupación. A su vez, el escándalo alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rodeado de irregularidades e investigaciones judiciales, viene a sumar más conflictos al panorama político.

El miércoles 29, Milei y su hermana se presentarán en la Cámara de Diputados para interpelar a Adorni, prometiendo un espectáculo cargado de tensión.

Intra-Corriente y Luchas de Poder

El caso Adorni ha renovado las rivalidades internas dentro del gobierno. Algunos miembros del equipo de Milei creen que la reciente actuación del juez Ariel Lijo es un intento de ajustar cuentas debido al ascenso de Juan Mahiques como ministro de Justicia. A la par, otros piensan que la agitación interna proviene de intereses de funcionarios que buscan sus propias carreras.

Sin embargo, la defensa del jefe de Gabinete no ha sido contundente, a pesar de las críticas y enfrentamientos que están surgiendo internamente.

Censura y Conflictividad con los Medios

En este contexto conflictivo, el gobierno ha optado por atacar al periodismo nuevamente. Un reciente informe donde se utilizaron tecnologías avanzadas para grabar imágenes dentro de la Casa Rosada ha llevado a la denuncia de dos periodistas. Esto se suma a otros episodios de censura que reflejan las tensiones entre el poder y la prensa.

El nivel de resistencia del gobierno ante la crítica se manifiesta en su enfoque hacia los medios, con la suspensión de acreditaciones y censura a aquellos que cuestionan su gestión. Y mientras los problemas de fondo continúan, la distracción a través de la polarización puede resultar en un camino peligroso para la política argentina.

La Dificultad de Escapar del Ciclo del Conflicto

El sociólogo Costa concluye que el mayor riesgo radica en adherirse a un sistema creado por aquellos que se benefician del caos. «La moralización de la comunicación puede diluir la complejidad de los problemas que requieren soluciones», advierte. Este desafío es crítico tanto para los políticos como para el periodismo, que deben navegar cuidadosamente para evitar caer en la trampa del conflicto.