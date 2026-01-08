Atlético de Madrid pone a Thiago Almada en el mercado

El futuro de Thiago Almada se vuelve incierto, ya que el Atlético de Madrid ha decidido ponerlo en el mercado. Después de un inicio de temporada con poco protagonismo, el volante argentino podría estar buscando un nuevo club.

Desde su llegada al Atlético de Madrid hace solo seis meses, Thiago Almada ha visto reducida su participación en el equipo a apenas 571 minutos en competiciones oficiales. Esta escasa cantidad de tiempo en el campo lo ha llevado a ser considerado prescindible por el entrenador Diego Simeone.

El club colchonero ha tomado una decisión clara: el joven campeón del mundo está en la lista de transferibles. Se espera que la dirigencia acepte ofertas para recuperar parte de la inversión de 21 millones de euros realizada en junio de 2025, cuando lo adquirió del Olympique de Lyon.

Preocupación en la Selección Argentina

Este escenario ha generado inquietud entre los miembros de la Selección Argentina, especialmente con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina. Almada forma parte de la lista que el entrenador Lionel Scaloni está considerando para la próxima cita mundialista, pero su falta de continuidad en el Atlético podría poner en peligro su inclusión.

Posibles destinos para Almada

Una posible salida a préstamo, o una transferencia a un club de menor renombre, podría complicar sus oportunidades de jugar en la Copa del Mundo. A pesar de su situación actual, el cuerpo técnico argentino sigue respaldando al jugador, quien ha demostrado su capacidad cada vez que ha sido convocado, manteniéndose en la consideración del seleccionador.