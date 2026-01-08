Zuckerberg revela el dispositivo que sustituirá al celular para 2030

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha compartido una audaz predicción: los smartphones dejarán de ser el eje de nuestra vida digital y serán sustituidos por las gafas de realidad aumentada en un futuro cercano.

El Fin de los Smartphones

Zuckerberg anticipa que en los próximos años las gafas de realidad aumentada se convertirán en el dispositivo esencial para interactuar con el entorno digital. Esta transformación, a su juicio, dará paso a una nueva era de interacción que integra lo físico y lo virtual.

Innovaciones que Traerán las Gafas

Las características de estas gafas son impresionantes. Los usuarios podrán disfrutar de:

Visualización de hologramas

Ventanas flotantes interactivas

Asistentes virtuales que se integran a su entorno cotidiano

Esto permitirá realizar tareas como videollamadas y trabajar con múltiples aplicaciones sin la necesidad de un teléfono en la mano.

Prototipos en Desarrollo

Meta ya está desarrollando modelos avanzados, como las gafas Orion, aunque Zuckerberg reconoce que hay varios retos por superar. Entre ellos se encuentran:

Reducción de costos

Aumento de la autonomía de los dispositivos

Miniaturización de componentes clave

Un Cambio Imminente en la Tecnología

El CEO está convencido de que estos obstáculos se resolverán pronto, lo que permitirá que las gafas inteligentes lleguen al público antes de 2030. Esto marcará el inicio de un proceso en el que los smartphones adoptarán un rol secundario, similar a lo que sucedió con las computadoras de escritorio.

Impacto en Diversos Sectores

Zuckerberg subraya que esta transición no solo cambiará la tecnología personal, sino que también afectará industrias como:

Trabajo remoto

Educación

Entretenimiento

Comercio electrónico

Un Mundo de Competencia

Otras gigantes tecnológicas, como Apple y Google, han mostrado interés en el desarrollo de dispositivos de realidad aumentada, lo que respalda la idea de que el sector está en la cúspide de un cambio significativo. La competencia entre estas marcas probablemente acelerará la adopción de estas innovaciones.

Un Futuro Conjunto

La transición hacia la realidad aumentada será gradual, y los smartphones y las nuevas gafas cohabitarán el mercado durante un tiempo. Sin embargo, según las proyecciones, las gafas de realidad aumentada podrían pronto establecerse como el estándar tecnológico, revolucionando nuestra relación con lo digital antes de 2030.