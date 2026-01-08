Subastan la mansión de Daniel Muñoz en Villa Devoto por más de US$ 670 mil

La emblemática casona de Villa Devoto, vinculada a fondos de corrupción, fue subastada por el gobierno de Javier Milei. La transacción alcanzó los 673.454 dólares, un paso significativo hacia la recuperación de bienes mal adquiridos.

Este emblemático inmueble, asociado a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, fue objeto de un proceso judicial tras ser adquirido con fondos irregulares. En declaraciones, el jefe de Gabinete Manuel Adorni expresó su satisfacción, señalando que este evento contribuye a que el dinero proveniente de delitos regrese a la sociedad.

La Historia Detrás del Inmueble

La casona, que cuenta con múltiples comodidades incluyendo un gimnasio y un sauna, estaba registrada a nombre de Madaco SA y siempre había estado en alquiler. Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, admitió en el expediente que recibía ingresos de este alquiler.

Detalles sobre la Subasta

La venta, realizada por un monto considerablemente inferior a las expectativas iniciales de 926.263 dólares, se llevó a cabo en un marco de creciente presión social por la transparencia y la justicia en el uso de fondos públicos.

Implicaciones Legales de Daniel Muñoz

Muñoz, fallecido en 2016, fue un personaje clave en el escándalo de corrupción que involucra al expresidente Kirchner. Se le imputó en diversas ocasiones, destacándose su conexión en el trasiego de dineros ilícitos. Su nombre estuvo en el centro de la investigación «La ruta del dinero K», impulsada por las declaraciones de Miriam Quiroga, quien reveló haberlo visto en la Casa Rosada con dinero en efectivo.

La Investigación en Contexto

La causa de los «Cuadernos de las Coimas» comenzó en 2018 tras una serie de denuncias mediáticas que destaparon un entramado de sobornos en obras públicas ligado a funcionarios del kirchnerismo. En ese contexto, la incautación de la casona de Villa Devoto se convierte en un símbolo de la lucha contra la corrupción en el país.