Conciertos de Música Clásica en un Entorno Natural Espectacular

Una experiencia única espera a los amantes de la música clásica en la Patagonia: del 19 al 30 de enero, Villa La Angostura se convertirá en el escenario principal de un festival imperdible.

Villa La Angostura se prepara para vivir una vez más la magia de la música clásica con la llegada de la nueva edición del Festival de los Siete Lagos. Durante dos semanas, del 19 al 30 de enero, tanto vecinos como turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de este evento excepcional que reúne a talentosos concertistas de renombre junto con jóvenes promesas del ámbito musical.

Conducción Artística de Alto Nivel

Este año, el festival estará bajo la dirección artística de Germán Clavijo, integrante de la prestigiosa London Symphony Orchestra. Además, contará con la participación de destacados músicos internacionales que integran el Conjunto de Cámara del Festival, así como el Coral de los Siete Lagos, dirigido por Teresa Usandivaras.

Un Repertorio Estelar

El festival ofrecerá un repertorio impresionante que incluye obras de maestros como Beethoven, Mozart, Bach, Schubert, Mendelssohn, Tchaikovsky y Shostakovich. Las interpretaciones se llevarán a cabo en diversos escenarios emblemáticos, incluyendo Villa La Angostura, la Catedral de Bariloche y la Capilla de Villa Traful.

Formación Musical para Jóvenes Talentos

Desde su inicio en 2011, el festival también ha sido un pilar en la formación de jóvenes músicos, ofreciendo un programa para instrumentistas de entre 8 y 28 años. Los participantes forman parte de dos orquestas: Camerata Siete Lagos y Sonidos de Huemul, teniendo acceso a talleres intensivos diarios que enriquecen su aprendizaje.

Invitación a la Comunidad

El Coral de los Siete Lagos está diseñado para incluir a la comunidad, permitiendo la participación de personas sin formación musical previa, promoviendo la idea de que la música es una actividad colectiva. Asimismo, el trabajo con la Orquesta Infanto Juvenil de Villa La Angostura busca dejar un impacto positivo en la comunidad, trascendiendo el escenario.

Un Proyecto Cultural Integral

Los organizadores subrayan que el Festival de los Siete Lagos es más que una simple serie de conciertos; es un proyecto cultural que combina la excelencia artística, la formación musical intensiva y una conexión profunda con la naturaleza de la región, caracterizada por sus impresionantes lagos y montañas.

Artistas de Renombre

Entre los músicos destacados que formarán parte del festival se encuentran Alix Lagasse y Haim Choi en violines; Santa Vižine y Germán Clavijo en violas; así como Peteris Sokovskis y Steffan Morris en cellos, con Marcelo Balat en piano, prometiendo interpretaciones inolvidables.

Entrada Gratuita con Opción de Reserva

Las entradas son gratuitas y se entregan en la boletería dos horas antes de cada concierto. Quienes deseen asegurar su presencia y colaborar con la Asociación Filarmónica de los Siete Lagos, podrán reservar su entrada por un aporte de $15.000 a través de Mercado Pago (alias: fila.7.lagos) y enviando el comprobante a entradas@fila7lagos.com.