Luis Bolomo: «El aumento de producción en Venezuela no afectará el precio del petróleo»

La crisis en Venezuela vuelve a captar la atención mundial, pero la realidad es que los mercados petroleros no se verán impactados de manera significativa. Así lo afirma el especialista en energía, Luis Bolomo.

En una reciente entrevista, Bolomo destacó que, a pesar de la agitación política en Venezuela, “no habrá cambios drásticos en los precios del petróleo a nivel internacional”. Este análisis se basa en la estabilidad actual del mercado energético que, según él, se sustenta en diversos factores estructurales.

La inmutabilidad del mercado petrolero

Bolomo subrayó que, ni siquiera la OPEP está inclinada a realizar modificaciones en su gestión. “El desarrollo de los hidrocarburos no convencionales ha permitido a varios países alcanzar la autosuficiencia energética”, añadió. Históricamente, Venezuela había sido un gigante en producción, alcanzando los tres millones de barriles diarios, pero actualmente su producción apenas se sitúa en 900 mil barriles.

Escenarios optimistas y la especulación del mercado

Aunque en un optimista escenario se proyecte un aumento en la producción hacia un millón y medio de barriles, esto no significaría un cambio notable en los precios. “Cualquier fluctuación en el mercado será más una cuestión de especulación que de cambios reales en la producción”, afirmó Bolomo.

La mirada de Estados Unidos sobre Venezuela

A pesar de que el petróleo venezolano es relativamente barato de extraer, Bolomo descartó que esta sea la principal razón detrás de la presión estadounidense sobre el país. “El interés de Estados Unidos va más allá del crudo; se trata de la geopolítica global”, indicó.

Según el especialista, Estados Unidos está alarmado por la creciente influencia de China en infraestructura, el armamento iraní y la colaboración militar de Rusia con Venezuela. Además, enfatizó la importancia de los recursos minerales en la región del Orinoco. “Estos minerales, fundamentales para la inteligencia artificial y las comunicaciones, tienen más peso estratégico que el petróleo”, explicó.

El potencial de Argentina con Vaca Muerta

Argentina se perfila como un jugador clave en este nuevo mapa energético. “Vaca Muerta cuenta con un petróleo de alta calidad y un enorme volumen”, remarcó Bolomo. Actualmente, el país solo está utilizando entre el 15% y 20% de su capacidad total, lo que indica un amplio margen de crecimiento.

Bolomo destacó los avances en infraestructura y exportación, subrayando que “se están construyendo vías de evacuación a paso acelerado”. Se prevé que para finales de este año y el próximo, Argentina comience a exportar gas natural licuado a un nivel interesante.

A pesar de las oportunidades, Bolomo alertó sobre la importancia de mantener una prudencia política. “Es vital comprender la dinámica global para no incurrir en errores significativos”, concluyó, enfatizando que Vaca Muerta puede convertirse en un activo estratégico si Argentina logra mantener estabilidad y una visión clara en el ámbito geopolítico.