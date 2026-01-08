Matanzas en Nahuel Huapi: $6.000.000 para evitar juicio por guanaco faenado

Tres hombres que infligieron un grave daño a la fauna local al cazar ilegalmente un guanaco en el Parque Nacional Nahuel Huapi han logrado evitar una condena penal mediante un acuerdo que implica donaciones y educación ambiental.

El incidente ocurrió el 8 de octubre, cerca de la Ruta Provincial 63, en el paraje El Chenque, y fue supervisado por el juez de Garantías de Zapala, Ezequiel Andreani. Los delincuentes, al aceptar su responsabilidad, deben pagar dos millones de pesos cada uno a la Fundación Civil Ñacurutú, que se dedica al rescate y atención de fauna silvestre en la región de San Martín de los Andes y alrededores.

Detalles del Acuerdo Judicial

Además de la multa económica, los tres acusados se verán obligados a asistir a un curso de concientización sobre la caza ilegal, específicamente el Curso de Zoología que imparte el Instituto Edutin Academy. Este programa tiene una duración de seis meses y culmina con una certificación final.

Restricciones y Expectativas del Juez

El magistrado también ha impuesto una inhabilitación especial voluntaria de un año para que los imputados no puedan adquirir ni utilizar armas de fuego. Esto incluye la entrega obligatoria de permisos de caza, en caso de poseer alguno.

Condiciones a Cumplir

Este acuerdo tiene una vigencia de un año, durante el cual los imputados deberán cumplir con las normas establecidas. Al finalizar el plazo, el juez decidirá si procede a su sobreseimiento y a la extinción de la acción penal.

La Denuncia y la Detención

Una denuncia realizada el 8 de octubre por un comisario retirado de la Policía de Neuquén alertó sobre la presencia de una camioneta en el parque, donde se sospechaba que estaban faenando un guanaco. Al llegar al lugar, los guardaparques y la policía local encontraron una camioneta Chevrolet S10 negra con tres hombres a bordo y restos de un guanaco, especie protegida por la Ley N°22.351 de Parques Nacionales.

Pruebas en el Lugar del Delito

Durante la inspección, se incautaron cortes de carne fresca de guanaco dentro de las mochilas y en la caja del vehículo, además de cuchillos y otros elementos utilizados para la caza. Sin embargo, el arma empleada en el hecho no fue hallada, ya que un cuarto involucrado escapó antes de la llegada de las autoridades. Posteriormente, uno de los imputados devolvió el rifle, el cual será destruido como ordenó el juez.