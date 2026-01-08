Las Amenazas de Trump sobre Groenlandia: Desafíos para la OTAN y la UE

La reunión de la "Coalición de los Dispuestos" en París se convirtió en el escenario de un gran dilema: el avance hacia la paz en Ucrania se enfrenta al inquietante deseo de Estados Unidos por Groenlandia. Los líderes europeos se debaten entre la necesidad de apoyo y la defensa de su soberanía.

Reciente Encuentro en París

La Coalición de los Dispuestos, compuesta principalmente por líderes europeos, se reunió en París con representantes de la administración Trump para discutir un acuerdo de paz durable para Ucrania. A medida que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaraba que su plan para la paz estaba «en un 90% del camino», los asistentes sabían que no podían arriesgarse a perder el respaldo estadounidense.

Groenlandia: La Isla de la Discordia

Sin embargo, una verdad incómoda rodeaba la cumbre: Groenlandia. Esta vasta isla, más grande que Alemania, ha sido objeto de interés por parte de Donald Trump, quien la considera crucial para la seguridad nacional de EE. UU.

Preocupaciones de los Líderes Europeos

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, presente en la reunión, fue consciente de que la complejidad de la situación requería prudencia. Las tensiones entre Washington y Copenhague son notables, y seis naciones europeas emitieron una declaración conjunta defendiendo que la seguridad en el Ártico debe abordarse de manera colectiva y recayendo sobre Dinamarca las decisiones sobre Groenlandia.

La Respuesta de la Casa Blanca

Sin embargo, en un rápido giro, la Casa Blanca declaró que estaba «considerando varias opciones» para adquirir Groenlandia, y que incluso el uso de la fuerza militar estaba «sobre la mesa». Estas palabras han inquietado a los líderes europeos, especialmente tras la intervención militar de EE. UU. en Venezuela, que ya generó risas entre algunos antes, pero ahora causa temor.

Las Implicaciones para la Unión Europea

El sentimiento entre los líderes europeos es que las intenciones de Trump deben tomarse en serio, y dejaron la reunión sobre Ucrania con un aire de inquietud. Hay una irónica superposición en los esfuerzos europeos para salvaguardar a Ucrania de las ambiciones rusas, mientras enfrentan una amenaza interna de parte de un aliado durante décadas: Estados Unidos.

Divisiones y Debilidades

El dilemma también pone de relieve la debilidad fundamental de Europa frente a Trump. La UE no cumplió su compromiso de apoyar financieramente a Ucrania y ha optado en diversas ocasiones por mantener una postura de sumisión ante las maniobras del presidente estadounidense.

¿Cuál es el Futuro de Groenlandia?

A medida que las grandes naciones europeas emiten declaraciones de apoyo a Copenhague, la pregunta persiste: ¿hasta dónde están dispuestas a llegar para defender la soberanía danesa ante posibles intereses expansionistas de Estados Unidos?

La rápida respuesta del asesor de Trump, Stephen Miller, dejó en claro que nadie está dispuesto a ir a la guerra por Groenlandia. Así, mientras Europa mira expectante, las decisiones sobre la unidad y la defensa colectiva se vuelven cada vez más urgentes.