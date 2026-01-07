Aumenta un 27% la disponibilidad de locales vacíos en CABA en comparación con 2024

En los últimos meses de 2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrenta un notable aumento en la cantidad de locales vacíos, reflejando un desafío en el comercio local que requiere atención inmediata.

Aumento significativo en la cantidad de locales desocupados

Durante el bimestre de noviembre a diciembre de 2025, se observó un incremento del 26,9% en la cantidad de locales vacíos en comparación con el mismo período del año anterior, según un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

El informe detalla que se contabilizaron 198 locales disponibles para venta o alquiler, marcando una caída del 20,5% respecto al periodo anterior (septiembre-octubre de 2025), cuando se registraron 249 locales desocupados.

Análisis del mercado de alquiler y venta de locales

En el sector de locales en alquiler, se registró un incremento del 2,2% en comparación con el período anterior y un crecimiento del 9,5% respecto a noviembre-diciembre de 2024. En cuanto a los locales en venta, el aumento fue aún más notable, con un 26,3% y 33,3% respectivamente.

¿Dónde se ven las mayores variaciones?

Analizando el comportamiento de los locales en diferentes arterias comerciales, la CAC reveló que en seis de las ocho principales avenidas de la ciudad se observó una disminución en la cantidad de locales desocupados.

Detalles por arteria comercial

Avenida Córdoba (4000-5300): De 16 a 11 locales vacíos.

Peatonal de Florida: De 17 a 19 locales vacíos.

Avenida Pueyrredón (0-1200): De 6 a 7 locales vacíos.

Avenida Cabildo (4800-5500): De 10 a 9 locales vacíos.

Avenida Santa Fe (700-5300): De 47 a 33 locales vacíos.

Avenida Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600): De 60 a 49 locales vacíos.

Avenida Avellaneda (2800-3800): De 12 a 10 locales vacíos.

Avenida Corrientes (200-6800): De 81 a 60 locales vacíos.

La situación en La Plata y su comparación con Buenos Aires

En contraste, las principales áreas comerciales de La Plata experimentaron un asombroso aumento del 160% en locales vacíos durante el mismo bimestre, según datos de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de Buenos Aires (FEMAPE). Sin embargo, en comparación con el periodo de septiembre-octubre de 2025, se observó una disminución del 13,3%.