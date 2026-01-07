Pablo Galeano: «¿Para qué sirve capturar a Maduro?»

La reciente captura de Nicolás Maduro marca un hito en los 26 años de dominio chavista en Venezuela y reabre el debate sobre la intervención estadounidense en la región. Desde el análisis de expertos, surgen varias preguntas sobre las implicancias de este evento.

Según el analista internacional Pablo Galeano, la acción viola los principios del derecho internacional y genera incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela. “Esto afecta la previsibilidad necesaria para la estabilidad de las naciones”, afirmó en una entrevista.

Un Régimen Cuestionado

Galeano destacó que no se discute la naturaleza del régimen de Maduro. “Es un hecho que ha sistemáticamente violado los derechos humanos”, aseguró, un punto evidenciado por los informes de organismos internacionales y el éxodo masivo de venezolanos.

¿Para Qué Sirvió la Captura?

El interrogante clave en este momento es: “¿Cuál es el objetivo de la captura de Maduro?”. Galeano sugiere que las señales iniciales apuntan a posibles negociaciones dentro del propio chavismo, lo que complica la narrativa sobre una intervención dedicada a la democratización del país.

Poder, Petróleo y Cambios en la Estrategia

El interés de Estados Unidos en esta intervención parece centrarse más en el petróleo que en el bienestar de la población venezolana. Galeano sostiene que “la estrategia responde a necesidades profundas”, señalando que la salida de Maduro busca romper el ciclo de parálisis que enfrenta el país.

“Eliminarlo no soluciona todos los problemas de Venezuela, pero sí el estado de espera que ha prevalecido”, aseguró, describiendo la dura realidad que viven millones de ciudadanos venezolanos.

Derecho Internacional y Consecuencias Internas

Sobre el impacto político en Estados Unidos, Galeano advirtió que esta intervención ha generado tensiones incluso dentro del círculo de Trump. “Despejar el camino en base a la fuerza plantea serios problemas éticos y legales”, enfatizó.

El analista advirtió sobre los riesgos de normalizar la justicia a través de la fuerza, comparando esta situación con el concepto de «hacer justicia por mano propia», lo que podría llevar a un descontrol total.

Lecciones del Pasado

Finalmente, Galeano trazó paralelismos con figuras históricas como Noriega y Saddam Hussein, indicando que “convertir a Maduro en un prisionero era fundamental para la narrativa”. Según él, hay una necesidad más profunda detrás del relato que realmente solucionar la crisis venezolana, un enfoque que excluye la posibilidad de colaborar con la oposición y se enfoca en negociar con el régimen.