Filtración masiva en Ledger revela datos de miles de clientes

Una reciente violación de seguridad ha expuesto la información personal de los usuarios de Ledger, tras la brecha en Global-e, un actor clave en el comercio internacional. ¡Entérate de los detalles!

Ledger, la reconocida empresa francesa dedicada a la seguridad en el mundo de las criptomonedas, ha sido víctima de una grave filtración de datos que ha dejado al descubierto la información personal de sus usuarios. Este incidente se relaciona con un fallo de seguridad en Global-e, una plataforma que facilita el comercio transfronterizo, gestionando pagos, impuestos y logística entre compradores y comerciantes en todo el mundo.

El aviso se originó gracias al investigador en blockchain, ZachXBT, quien alertó sobre la filtración afectando a este fabricante de hardware wallets. En sus palabras, «Alerta a la comunidad: Ledger tuvo otra filtración de datos a través del procesador de pagos Global-e, que expuso información personal de clientes, como nombres y datos de contacto».

Implícitamente Peligroso: Información Sensible al Descubierto

El incidente afecta a una parte del registro de clientes que adquirieron dispositivos a través de este proveedor externo. Esto significa que atacantes podrían haber tenido acceso a una variedad de datos, incluyendo:

Nombre

Correo Electrónico

Dirección Postal

Número de Teléfono

Detalles de la Compra

El impacto en la Comunidad Cripto

Esta información sensible podría ser utilizada en ataques de phishing, donde los delincuentes envían correos o mensajes falsos que aparentan ser comunicaciones oficiales. Según lo informado por la empresa, Global-e detectó actividad inusual en su red y respondió inmediatamente para mitigar el problema y proteger su infraestructura. También han contratado a expertos forenses para analizar la situación.

La investigación preliminar indica que «algunos datos personales, como el nombre y la información de contacto, fueron accedidos sin autorización». Afortunadamente, según la compañía, no se presentó exposición de datos financieros.

Un Problema Recurrente para Ledger

Este incidente resalta una vez más las preocupaciones sobre la seguridad de la información de los clientes de Ledger, recordando a todos el hackeo de su base de datos en 2020, cuyas repercusiones geográficas se extendieron hasta el presente. Hasta la fecha, Ledger no ha emitido un comunicado oficial esclareciendo la magnitud de esta nueva filtración.