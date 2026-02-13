Aumentan contagios en Argentina: alertan por la disminución de recursos

El Día Internacional del Preservativo: Conciencia y Prevención en Argentina

Este 13 de febrero se celebra el Día Internacional del Preservativo, una fecha que busca promover el uso responsable de este método de prevención y concientizar sobre su importancia en la salud sexual.

Una Conmemoración con Propósito Desde 2009, la AIDS Healthcare Foundation (AHF) impulsa esta iniciativa global para enfatizar la necesidad de garantizar el acceso a preservativos y fomentar su uso, especialmente entre los jóvenes.

Caída en la Distribución de Preservativos Argentina ha enfrentado una marcada disminución del acceso a preservativos en los últimos años, lo que podría comprometer los esfuerzos de prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Las estadísticas indican un incremento preocupante en los casos de sífilis, que siguen en aumento.

Datos Alarmantes en el Uso de Condones En 2024, la entrega de preservativos cayó un 64%, según información oficial de Chequeado. Este descenso coincide con la falta de distribución adecuada por parte del Ministerio de Salud de la Nación, que no logró usar el stock adquirido en diciembre pasado.

Aumento de Infecciones y Menor Disponibilidad Las organizaciones de salud alertan que la reducción en la distribución de preservativos suele provocar un aumento en las transmisiones de ITS. Por su parte, el aumento de casos de sífilis en 2025 fue del 26%, comparado con el año anterior, lo que representa un 71% más que el promedio de los cinco años anteriores.

Un Llamado a la Acción para la Juventud Los datos de los Centros Comunitarios de Salud Sexual de AHF Argentina indican que el uso de preservativos ha disminuido en todos los grupos etarios, pero el impacto es mayor entre los jóvenes, quienes presentan las tasas más altas de ITS. Los hombres, en particular, son el grupo más afectado.

El Propósito del Día Internacional del Preservativo El 13 de febrero subraya la importancia de fortalecer las políticas públicas que garanticen el acceso gratuito a preservativos y otros métodos anticonceptivos. El Dr. Miguel Pedrola, de AHF, enfatiza la necesidad de un enfoque integral en la prevención, involucrando a todas las edades.

La Realidad en América Latina En la región, las nuevas infecciones de VIH han crecido un 13% entre 2010 y 2024, indicando que la epidemia persiste. El mayor riesgo recae en los jóvenes de entre 15 y 24 años, especialmente en hombres. A pesar de la importancia del preservativo como método de prevención viable y económico, el acceso se ha visto comprometido por recortes de financiamiento internacional.