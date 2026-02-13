Dólar Blue: Cotización del 12 de febrero

En este jueves clave para el mercado cambiario, te ofrecemos todos los detalles sobre el cierre del dólar blue y otros tipos de cambio relevantes en la Argentina.

Cierre del Dólar Blue: ¿Qué precio alcanza hoy?

El dólar blue cerró hoy con un valor de $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, marcando la pauta en el mercado paralelo.

Cierre del Dólar Oficial ¿Cómo varió hoy?

En la jornada de hoy, según datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial finalizó en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar MEP: Precios de liquidación

El dólar MEP, popularmente conocido como dólar bolsa, tuvo un cierre de $1.423,80 para la compra y $1.425,40 para la venta.

Cierre del dólar blue: 12 de febrero de 2026

Dólar Contado con Liquidación: Expectativas del mercado

El dólar CCL se posicionó hoy con un cierre de $1.469,90 para la compra y $1.470,50 para la venta.

Dólar Cripto: Análisis de la jornada

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotiza a $1.468,70 para la compra y $1.468,80 para la venta.

Dólar Tarjeta: Costos para turistas

El tipo de cambio aplicado al uso de tarjetas en el exterior establece que el dólar tarjeta alcanza un valor de $1.839,50 hoy.

Riesgo País: Indicadores actuales

El riesgo país se sitúa actualmente en 508 puntos básicos, reflejando la situación económica del país en este jueves 12 de febrero.