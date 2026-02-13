El Regreso del Gigante a la Patagonia: Un Siglo Fuera

La Vuelta de la Ballena Sei: Un Milagro Natural en las Aguas Patagónicas

Tras casi un siglo, la ballena sei ha regresado a las costas argentinas, marcando un hito para la ciencia y el turismo en Comodoro Rivadavia. ¡Descubre todos los detalles de esta emocionante noticia!

Después de 100 años de ausencia, la ballena sei (Balaenoptera borealis) ha vuelto a las aguas del mar patagónico, iluminando el horizonte frente a Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut.

Una Gigante Regresa al Hogar

Considerada la tercera especie más grande del planeta, la ballena sei no se observaba en esta región desde 1929. Su regreso ofrece una oportunidad única para los amantes de la naturaleza y la ciencia.

Un Avistaje Único

La zona de Punta Marqués, en el Golfo San Jorge, se ha convertido en un punto inmejorable para el avistamiento de hasta 70 ballenas sei a solo unos kilómetros de la costa. Este fenómeno es inusual, ya que en otros países estos cetáceos suelen avistarse solo mar adentro.

Unavistamientos Sin Igual

Desde los acantilados, los visitantes pueden disfrutar de vistas privilegiadas de estos mamíferos marinos, algo prácticamente inigualable en cualquier otro lugar del mundo.

Características de la Ballena Sei

Este enigmático cetáceo puede alcanzar hasta 18 metros de longitud y pesar más de 20 toneladas. A diferencia de su prima, la ballena franca austral, que habita en las aguas de Puerto Madryn entre junio y diciembre, la ballena sei es más estilizada y veloz, pudiendo nadar hasta 50 km/h.

Un Viaje por la Tierra y el Mar

Aunque no es conocida por sus saltos espectaculares, la imponente aleta dorsal que asoma en las olas del Golfo San Jorge la hace inconfundible. Investigaciones recientes han confirmado que estas ballenas permanecen en la región de primavera a otoño, con una mayor presencia entre marzo y junio, cuando el golfo se transforma en un sitio clave para su alimentación.

Un Pasado Complicado y un Futuro Prometedor

El regreso de la ballena sei es un símbolo de resiliencia, ya que su población fue devastada por la caza comercial en el siglo XX, con estimaciones de más de 300,000 ejemplares capturados globalmente. Este regreso, respaldado por más de diez años de estudios científicos, es un indicio esperanzador en medio de amenazas como el cambio climático y el tráfico marítimo.

Un Nuevo Destino Turístico

La reaparición de la ballena sei posiciona a Comodoro Rivadavia como un nuevo centro para el turismo natural, complementando las opciones de avistaje con otros atractivos locales como el Cerro Chenque, el Pico Salamanca y el Área Natural Protegida Rocas Coloradas. Además de las ballenas sei, también se pueden observar delfines oscuros, grises y nariz de botella, sumando diversidad a esta experiencia única.