Aumento del 40% en los precios de roscas y huevos para Pascuas, advierten panaderos

La llegada de Pascuas 2026 se anticipa con aumentos de precios que podrían sorprender a los consumidores argentinos. Las razones detrás de esta situación son claras: un incremento en los costos de producción que oscila entre el 35% y el 40% en comparación con el año pasado.

La Cámara de Industriales Panaderos de Buenos Aires (CIPAN) advirtió sobre este panorama, resaltando que las dificultades para mantener precios accesibles en productos tradicionales como las roscas y los huevos de chocolate son cada vez mayores. En un contexto de consumo en declive, las expectativas no son alentadoras.

Precios de Roscas y Huevos: Lo Que se Viene

Las estimaciones indican que el costo de una rosca de Pascua variará entre $15.000 y $20.000, mientras que los huevos de chocolate pequeños se encontrarán en el rango de $8.000 a $10.000. Estos precios reflejan el impacto directo de los mayores costos de elaboración que los productores, inevitablemente, trasladan al consumidor.

“Este año será complicado, incluso más que el anterior”, señala Martin Pinto, representante de CIPAN y presidente del Centro de Panaderos de Merlo. El aumento en los costes de producción dificulta la capacidad del sector para absorber alzas sin repercutir en los precios finales, lo que afecta la demanda y produce una caída en las ventas.

Aumentos en la Canasta de Pascua

El relevamiento de la consultora Focus Market revela que productos de la canasta de Pascuas 2026 están experimentando incrementos de hasta el 63% en comparación con el año anterior. Esto afecta productos como pescados, huevos de chocolate y roscas, llevándolos a precios significativamente más altos.

Por ejemplo, una rosca artesanal de 500 gramos pasó de $8.000 en 2025 a $13.000 en 2026, mostrando claramente la presión que los costos imponen en los productos de elaboración local.

La rosca de 900 gramos ha registrado un incremento del 52%, mientras que la versión industrial de 400 gramos, común en supermercados, sube un 47%. Estos aumentos son testimonio de la situación que afecta tanto a los productos artesanales como a los industrializados.

Huevos de Pascua: Un Aumento Generalizado

En cuanto a los huevos de Pascua, los precios también muestran un incremento generalizado. El Mini Eggs de 24 unidades ha aumentado un 49% respecto al año anterior, seguido por un huevo sorpresa de 150 gramos con un 45% de aumento. Los más pequeños también van en aumento, desde el de 17 gramos con un 40% hasta el de 55 gramos con un 27%.

Incrementos en el Sector Pescados

En el ámbito de los pescados, la situación no es diferente. El kilo de calamar es el que más ha subido, con un 58% interanual, seguido del filete de merluza y la milanesa de pescado, con incrementos del 27% y 15%, respectivamente.

Los retos para la producción y el acceso a productos tradicionales de Pascua son evidentes, ya que estos aumentos no solo afectan los precios, sino también el alcance de estos productos para muchas familias en el país.