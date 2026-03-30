Impactante: Un alumno asesina a su compañero en una escuela de Santa Fe

Tragedia en San Cristóbal: Un alumno pierde la vida en un ataque escolar

Un violento suceso sacudió a la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, donde un estudiante llevó a cabo un ataque en un colegio, resultando en la muerte de un compañero y dejando a otros dos heridos.

Este lamentable episodio tuvo lugar durante la jornada escolar, generando una rápida respuesta de docentes y equipos de emergencia. Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de la localidad, informó que el atacante, de aproximadamente 15 años, disparó contra sus compañeros, siendo la víctima un niño de 13 años.

Un ataque inesperado en el aula El ataque se produjo en el colegio Mariano Moreno, donde el agresor sacó un arma de fuego de su mochila y comenzó a disparar, según el testimonio de Muñoz. «Un disparo de arma de fuego se escuchó dentro del establecimiento, hiriendo a varios estudiantes y provocando la muerte de uno», precisó el funcionario a TN.

Reacción inmediata de la comunidad educativa Al conocerse la situación, se activó un operativo policial y se intervino judicialmente para esclarecer los detalles del ataque. Los heridos fueron asistidos en el lugar y luego trasladados a un centro médico, mientras que la víctima fatal no logró sobrevivir a las lesiones.

La comunidad en shock El trágico suceso causó una profunda conmoción entre los estudiantes, docentes y familias del colegio. Autoridades provinciales están monitoreando la situación, y se han implementado medidas de contención psicológica para quienes se vieron afectados por el acontecimiento.