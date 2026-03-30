Tragedia en Santa Fe: Alumno mata a compañero en un ataque

Un violento acontecimiento en una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, ha conmocionado a la comunidad educativa. Un joven de 15 años, armado y en tono de agresividad, disparó y dejó a un compañero sin vida.

Desarrollo del Suceso en el Colegio

El joven agresor se presentó en la Escuela n.º 40 «Mariano Moreno» y, en medio de un acto escolar, extrajo una escopeta de su mochila, realizando entre cuatro y cinco disparos. La víctima, un niño de apenas 13 años que cursaba el primer año, no pudo sobrevivir al ataque.

Reacciones de los Testigos

Imágenes grabadas por testigos muestran el pánico que se desató en el lugar. Se escuchan claramente los disparos y los gritos de los estudiantes, quienes buscaban desesperadamente refugio mientras el filme se desarrolla.

Un alumno ingresó armado a un colegio de Santa Fe y mató a un compañero



Heridos y Consecuencias del Ataque

El ataque no solo dejó una víctima fatal; otros dos adolescentes, de 13 y 15 años, resultaron heridos por perdigones, recibiendo atención médica inmediata. Uno de ellos fue trasladado bajo «código rojo» a Rafaela debido a la gravedad de sus heridas.

Testimonios de Autoridades

Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de San Cristóbal, explicó que el agresor había mostrado un comportamiento ejemplar anteriormente, lo que ha dejado atónitos tanto a docentes como a sus compañeros. «Estaban en formación para izar la bandera cuando ocurrió el incidente», detalló.

La escuela acordonada con controles policíacos.

Captura de redes



Respuesta y Cierre del Establecimiento

Gracias a la rápida intervención de un asistente escolar, el ataque fue controlado antes de que se agravaran las consecuencias. El agresor fue detenido por las autoridades, y la escuela ha sido cerrada mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente. Se ha decretado asueto y duelo en la comunidad educativa local.