Geoffrey Hinton, reconocido como el «padrino de la inteligencia artificial», lanza una advertencia inquietante sobre cómo las grandes corporaciones tecnológicas priorizan sus ganancias a corto plazo, descuidando los dilemmas éticos fundamentales que surgen con la IA.

En una reciente conversación con Fortune, el premio Nobel Hinton expuso que la búsqueda de rentabilidad inmediata guía las decisiones de investigación en las empresas tecnológicas. «Para los propietarios de las empresas, lo que impulsa la investigación es la rentabilidad a corto plazo», afirmó.

Críticas a los Desarrolladores de IA

Hinton también extendió su crítica a los propios desarrolladores, sugiriendo que su enfoque es demasiado técnico y carece de una visión a largo plazo. «No es que empecemos con el objetivo de cuál será el futuro de la humanidad. Nos centramos en metas concretas, como la capacidad de un computador para reconocer imágenes», comentó.

Vectores de Riesgo Identificados

El investigador enumera dos principales riesgos en el uso de la inteligencia artificial:

Mal Uso Humano de la IA

El potencial de la IA para ser mal utilizada, incluyendo la creación de deepfakes y ciberataques, es alarmante. Un caso notable ocurrió en noviembre de 2025, cuando un grupo vinculado al Estado chino llevó a cabo un ataque automatizado a gran escala, detectado por investigadores de Anthropic.

Riesgo de Autonomía Descontrolada

Hinton también advierte sobre la posibilidad de que una IA superinteligente actúe por cuenta propia, sin intervención humana. Según sus estimaciones, existe un 10% a 20% de probabilidad de que esto representara una amenaza existencial para la humanidad, lo que lo llevó a abandonar Google en 2023.

Propuestas y Reflexiones

Ante estos riesgos, Hinton sugiere soluciones como la implementación de sistemas de autenticación para imágenes y vídeos. Sin embargo, reconoce que estas medidas no abordan los problemas fundamentales detrás del uso de la IA.

Una de sus reflexiones más provocadoras es que, en el futuro, cuando la IA supere la inteligencia humana, el mero control no será suficiente. En este escenario, propone diseñar modelos que incorporen un «instinto maternal», orientados a proteger a la humanidad. «El único ejemplo que conozco de un ser más inteligente que cae bajo el influjo de uno menos inteligente es un bebé controlando a su madre», explicó.

La advertencia de Hinton es clara: mientras la industria continúe enfocándose en beneficios inmediatos, las cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial permanecerán sin respuesta.