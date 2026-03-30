De Loredo propone aumentar la edad de retiro de policías en la Unicameral

Una iniciativa presentada por Rodrigo de Loredo busca mejorar las condiciones de trabajo y permanencia del personal policial en Córdoba.

La Legislatura de Córdoba se prepara para discutir una nueva propuesta que podría transformar las condiciones laborales de la policía provincial. La propuesta de Rodrigo de Loredo incluye aumentar la edad de retiro y ajustar los salarios de los agentes.

Aumento en la Edad de Retiro de Policías

El proyecto, que modifica las leyes 8.024 y 9.728 que rigen el personal policial, pretende extender la carrera de los oficiales en tres años y complementarlo con un incremento del 20% en el salario básico. Según la legisladora Alejandro Ferrero, esto busca un mejor aprovechamiento de la experiencia acumulada por los policías en servicio.

“También se beneficiarán los jubilados, quienes han demostrado su compromiso y sacrificio. Esta iniciativa es crucial en un contexto donde la delincuencia ha crecido notablemente”, destacó Ferrero durante una entrevista con Mitre Córdoba.

El Impacto de la Propuesta

“Con esta medida, estimamos que podríamos contar con 4.000 policías más en las calles”, afirmó Ferrero, subrayando la necesidad de garantizar la seguridad ante el aumento de delitos complejos como el narcotráfico y la violencia.

Un Aumento Necesario

La legisladora rechazó las críticas que insinúan que su propuesta es obstructiva, argumentando que conlleva un alivio fiscal para la Caja de Jubilaciones y no implica gastos adicionales para el Estado. “El aumento del 20% busca apoyar a quienes arriesgan su vida por el bienestar de la sociedad”, aclaró Ferrero.

Detalles del Proyecto

El plan también señala que, a diferencia de Santa Fe, donde la carrera policial se extiende a 35 años, en Córdoba se propone un límite de 30 años de carrera. “Nuestra decisión es tener una propuesta más equilibrada y sostenible”, afirmó la legisladora.

Los fondos para financiar el aumento salarial se obtendrían mediante la eliminación de agencias ineficientes y la restricción de gastos superfluos del Gobierno provincial.

Durante la presentación, Ferrero fue clara sobre el estado actual de quienes han servido en la policía: “Muchos de nuestros agentes se ven forzados a trabajar en otras actividades para llegar a fin de mes. Es fundamental abordar las condiciones de vida de los policías, quienes muchas veces enfrentan dificultades económicas alarmantes”, concluyó.