Docentes de la UNC inician paro de 72 horas en su lucha por mejoras laborales

Los educadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) comienzan hoy un paro de 72 horas, exigiendo el cumplimiento de la normativa sobre financiamiento universitario.

Reclamo por el financiamiento

Desde la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba (ADIUC), afirman que han pasado más de 150 días sin la implementación adecuada de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa, que cuenta con el respaldo de la sociedad y ha sido votada repetidamente en el Congreso, enfrenta un estancamiento que ha llevado a esta protesta.

El comunicado de ADIUC denuncia que los aumentos salariales otorgados se quedan atrás respecto de la inflación. En lo que va del año, sus ingresos han recibido incrementos del 2.5% en enero, 2.2% en febrero y 2% en marzo, mientras que la inflación acumulada alcanza un 8.53% en ese mismo período.

Además, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha reafirmado la intención del gobierno de avanzar en un proyecto para «reformar» esta ley, lo que en la práctica implicaría su anulación, según advierten desde ADIUC.

El impacto del paro

El acatamiento al paro de la semana pasada evidencia la gravedad de la situación. «No permitiremos que el trabajo docente siga siendo precarizado, ya que esto pone en riesgo la calidad de la educación pública», sostiene el comunicado.

Los docentes demandan un compromiso real por parte de las autoridades universitarias para implementar políticas que protejan y fortalezcan el sistema educativo ante esta crisis.

Planes a futuro

Además de las huelgas, se llevarán a cabo asambleas y encuentros en la Casa de Trejo para formular un plan de acción que contemple las condiciones laborales. En abril, está prevista una marcha federal universitaria y la instalación de una carpa de protesta en defensa de la universidad y su autonomía.