El Gobierno anuncia bono de $70,000 para jubilados y pensionados en abril

El próximo mes, el Gobierno de Argentina premiará a jubilados y pensionados con un bono extraordinario de $70.000, una medida que busca proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El decreto 213/2026, publicado en el Boletín Oficial, confirma esta notable ayuda que se pagará junto con los haberes de abril. Este beneficio beneficiará a quienes reciben prestaciones contributivas a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), incluidos los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y las pensiones no contributivas por vejez o invalidez.

¿Quiénes Son los Beneficiarios?

El bono está destinado principalmente a individuos cuyos ingresos sean iguales o inferiores al haber mínimo. Aquellos que sobrepasen este umbral recibirán un monto proporcional para alcanzar el tope que resulta de sumar el haber mínimo al bono extraordinario de $70.000.

Características del Bono Extraordinario

La normativa, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, establece que este bono no estará sujeto a descuentos ni se considerará para otros cálculos. Se trata de una medida pensada para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones previsionales.

Contexto de la Iniciativa

El objetivo es «mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales», evitando así que los adultos mayores sigan viendo disminuida su capacidad de compra. Para reforzar esta ayuda económica, se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria mediante el decreto N° 274/24, que implementará ajustes mensuales a los haberes previsionales a partir de julio de 2024, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INDEC.

Un Aumento Necesario para los Jubilados

Las reformas recientes surgen en respuesta a las consecuencias negativas que la ley anterior tenía sobre los jubilados, especialmente aquellos con ingresos más bajos. Desde enero de 2024, se vienen implementando estas ayudas económicas y bonos extraordinarios previsionales mensuales, un esfuerzo para aliviar la situación de quienes más lo necesitan.

A pesar de que el bono cumple dos años, su valor se ha mantenido constante, contrario a la tendencia de aumentos en otros haberes, lo que ha generado cuestionamientos sobre la sostenibilidad de esta ayuda en el largo plazo.