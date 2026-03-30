El Senado acepta la renovación de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara de Casación Penal, a pedido de Milei

El Senado argentino analiza la propuesta del Poder Ejecutivo para mantener a Carlos Alberto Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal. Este movimiento busca asegurar su permanencia en un puesto clave, justo a tiempo antes de que alcance el límite de edad de 75 años.

El presidente Javier Milei ha solicitado la renovación del cargo de Mahiques en la Vocalía VII de la Cámara Federal de Casación Penal, donde actualmente se desempeña. Este nombramiento tiene el objetivo de garantizar su permanencia por cinco años más en el tribunal penal más importante del país.

Proceso de Evaluación Pública

La evaluación de Mahiques se llevará a cabo el 16 de abril en una audiencia pública en la Cámara Baja. A partir del 1° de abril hasta el 7 de abril de 2026, los ciudadanos podrán presentar preguntas y observaciones sobre su idoneidad para la renovación del cargo.

Renuncia en la Sala I: Implicaciones de la Causa AFA

El 24 de febrero, tras la revelación de su celebración de cumpleaños en la quinta de Pilar asociada a un dirigente de la AFA, Mahiques renunció a su subrogancia en la Sala I de la Cámara. Esta sala es la responsable de resolver aspectos en la causa relacionada con el lavado de activos que investiga la titularidad del predio.

El Patriarca de una Influyente Dinastía Judicial

Carlos Alberto Mahiques, de 74 años y oriundo de Mercedes, Buenos Aires, ha dedicado más de cinco décadas a la justicia penal. Ha ocupado el cargo de Ministro de Justicia de la provincia y, desde 2017, forma parte de la Cámara Federal de Casación Penal. Su legado se extiende a su familia: su hijo, Juan Bautista Mahiques, es el actual ministro de Justicia de la Nación.

Importancia de la Renovación en el Contexto Actual

La continuidad de Carlos Mahiques es crucial en un momento donde la Cámara enfrenta vacantes y el Gobierno está impulsando reformas en el Código Penal. Este tribunal maneja casos relevantes que afectan la corrupción, el narcotráfico y delitos de lesa humanidad. La presencia de Mahiques se vuelve esencial para manejar estos asuntos con experiencia y conocimiento.

Próximos Pasos en el Proceso de Renovación

La propuesta de renovación será analizada por la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por el senador Juan Carlos Pagotto. Durante la semana previa a la audiencia se abrirá un período para recibir comentarios y objeciones, permitiendo que la ciudadanía participe activamente en el proceso.