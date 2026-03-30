UE propone modelo del Mar Negro para liberar el estrecho de Ormuz, afirma enviado a Euronews

La Unión Europea sugiere replicar el acuerdo de granos entre Rusia y Ucrania como una vía diplomática para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el comercio mundial.

En una entrevista con Euronews en Doha, el enviado especial de la UE para el Golfo, Luigi Di Maio, destacó la necesidad de un marco similar al que permitió el establecimiento de corredores humanitarios en el Mar Negro tras el inicio del conflicto en Ucrania. “Es crucial asegurar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, afirmó.

Impacto Humanitario de la Crisis en Ormuz

Di Maio advirtió que la situación actual en el estrecho está generando una crisis humanitaria que trasciende el valor del petróleo y el gas, afectando también a insumos esenciales como fertilizantes y otros productos clave para la agricultura. “No solo se trata de energía, sino de bienes vitales”, subrayó.

Visión de la UE sobre el Bloqueo

El representante europeo insistió en que, a pesar de que Europa ha diversificado sus suministros tras la agresión rusa contra Ucrania, la dinámica global de precios continúa afectando a sectores más vulnerables. “El precio no es un problema de cantidad, sino de política global y de sus consecuencias”, agregó.

El Acuerdo de Granos del Mar Negro

El Acuerdo de Granos del Mar Negro, firmado en el verano de 2022, fue un hito en la colaboración internacional, permitiendo la exportación segura de granos ucranianos. Sin embargo, esta iniciativa se vio interrumpida un año después, tras la retirada de Rusia, que convirtió a los barcos dirigidos a Ucrania en blancos militares.

Reuniones con Países del Consejo de Cooperación del Golfo

Di Maio se encuentra realizando una gira por la región, reforzando la asociación estratégica entre la UE y los países del Golfo, especialmente en el contexto del conflicto en Irán. Durante sus visitas a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Qatar, expresó el apoyo de la UE ante los ataques injustificados de Irán.

Un Mensaje de Solidaridad y Diplomacia

El enviado de la UE compartió que el mensaje principal es uno de solidaridad con los países del Golfo y un llamado a la colaboración en materia de defensa y seguridad. “La seguridad del GCC es nuestra seguridad”, destacó, indicando que se está proporcionando apoyo en la defensa ante las amenazas de ataques con drones.

Apoyo a la Cooperación Defensa con Ucrania

Di Maio también mencionó el respaldo de la UE a la cooperación en defensa entre Ucrania y los países del Golfo para contrarrestar los ataques con drones. “Las mismas tecnologías que están afectando a Ucrania están siendo utilizadas en el suelo del GCC”, enfatizó.

Enfoque en la Paz y la Estabilidad Regional

Consultado sobre las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, Di Maio respaldó la Iniciativa de Islamabad, esperando que se logre una solución estructurada al conflicto. “La estabilidad en la región es vital para nuestro futuro común”, subrayó. Esto es esencial para construir una arquitectura de seguridad duradera en el Oriente Medio.

Fortalecimiento de la Asociación Estratégica

Di Maio concluyó afirmando que la guerra en Irán ha potenciado la colaboración entre la UE y los países del Golfo, indicando que ambos lados han encontrado oportunidades de cooperación más profundas. “Estaremos siempre al lado de nuestros amigos del GCC en los próximos meses”, sentenció.