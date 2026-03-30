Juicio por agresión y violación a mujer con discapacidad en cabaña en Palma

La Audiencia Provincial de Baleares comenzará este lunes un juicio que pone en el centro de la escena una alarmante acusación de violencia de género. La fiscalía pide 18 años de prisión para el acusado, quien presuntamente agredió a una mujer con discapacidad.

Detalles del Caso

El juicio se llevará a cabo el lunes y martes, comenzando a las 09:30 horas. En el banquillo se encuentra un hombre acusado de agredir, amenazar y violar a una mujer con discapacidad en una cabaña ocupada en Palma. La fiscalía ha solicitado una condena de 18 años de prisión, además de una indemnización de 7.200 euros por los daños sufridos por la víctima.

Los Hechos Que Provocaron la Acusación

Los sucesos se remontan a la noche del 12 de noviembre de 2024. Según el escrito de acusación, el acusado, al que la víctima conocía a través de amigos en común, la llevó a una cabaña cercana al Hospital Sant Joan de Déu, donde la agredió. En un acto de brutalidad, utilizó una barra de hierro y, en un momento posterior, amenazó a la mujer con un cuchillo, culminando en una violación.

El Impacto en la Víctima

La víctima, amenazada y aterrorizada, no logró escapar de la situación hasta el día siguiente, reflejando la gravedad de la violencia a la que fue sometida. Este caso resalta la necesidad urgente de medidas efectivas para prevenir y combatir la violencia de género, especialmente hacia personas vulnerables.