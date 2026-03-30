El Gobierno anuncia aumento en tarifas de gas

El Gobierno ha anunciado un incremento del 1,8% en las tarifas de gas para los usuarios de Metrogas y empresas regionales, que comenzará a aplicarse a partir del 1 de abril de 2026. Este cambio se produce en el marco de una actualización de precios y revisiones tarifarias.

Este ajuste en las tarifas de gas, formalizado por medio de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y publicado en el Boletín Oficial, surge de una serie de factores económicos y normativos.

Detalles del Aumento Tarifario

El incremento tarifario está vinculado principalmente a la implementación de los nuevos precios del gas definidos en el Plan Gas.Ar. Este esquema determina el costo del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST).

Revisión Quinquenal de Tarifas

Otra clave del aumento es la aplicación de una nueva cuota correspondiente a la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), que establecerá ajustes mensuales durante el período 2025-2030.

Esquema Tarifario y Actualizaciones Mensuales

Además, el nuevo esquema incluye actualizaciones mensuales basadas en índices fijados por el ente regulador, contribuyendo a un ajuste periódico de los ingresos de la distribuidora.

Tarifas para Usuarios Residenciales

Los montos específicos varían según la categoría y el nivel de consumo. Para los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual de la categoría más baja (R1) se establecerá en $3824 en la Ciudad de Buenos Aires y $4416 en el conurbano, mientras que en los niveles más altos (R4) podría superar los $91.000.

Costos por Consumo

Las tarifas de consumo también experimentarán cambios, comenzando en $272 por metro cúbico en las categorías más bajas y superando los $400 en las de mayor demanda, según la nueva estructura tarifaria que entrará en vigencia en abril.

Detalles del Precio en el PIST

El precio del gas en el PIST para el área de Metrogas está fijado en $191,45 por metro cúbico, con la adición de costos de transporte y otros componentes regulatorios, lo que impacta en el valor final de la tarifa.

Bonificaciones y Cargos Adicionales

La normativa también aborda las bonificaciones del Precio Anual Uniforme, aplicables bajo el régimen de subsidios energéticos focalizados (SEF), que beneficiará a los usuarios residenciales que reciban asistencia estatal.

Asimismo, se han establecido límites máximos para los cargos adicionales que pueden aplicar las distribuidoras, como reconexiones y la instalación de medidores.

Mecanismos de Prorrateo

Finalmente, en caso de que el aumento coincida con un período de facturación en curso, se aplicarán mecanismos de prorrateo para reflejar los nuevos valores en las facturas.