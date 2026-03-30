Deliciosas Lentejas Peruanas en Menos de 30 Minutos

Disfruta de un clásico que nunca pasa de moda: las lentejas como guiso. Esta receta, rápida y económica, es perfecta para compartir en familia o con amigos.

Las lentejas son una opción versátil y nutritiva, ideales para acompañar con carne, pollo o pescado. A continuación, te enseñamos cómo prepararlas en menos de 30 minutos, ¡sigue leyendo!

Ingredientes Necesarios

Para 4 porciones, necesitarás:

½ kg de lentejas

½ kg de arroz cocido

1 tomate

1 papa

1 cebolla roja

1 zanahoria

Orégano (fresco o seco)

2 dientes de ajo

Aceite

Agua

Sal y pimienta al gusto

1 hoja de laurel

Opcional: 100 gramos de tocino, huevo o filete de pollo

Utensilios de Cocina

Prepárate con:

Ollas

Cuchillo de cocina

Cucharón de palo

Instrucciones para la Preparación

1. Comienza ordenando todos los ingredientes y utensilios. Asegúrate de que las ollas estén limpias. Si tienes tiempo, remoja las lentejas en agua durante 30 minutos (puedes hacerlo la noche anterior).

2. En una olla, coloca las lentejas escurridas y cúbrelas con agua. Lleva a ebullición y cocina durante 30 minutos.

3. Mientras tanto, lava y pela la cebolla, ajo, tomate, zanahoria y papa, luego córtalos en cubitos pequeños, evitando mezclarlos.

4. En una sartén, calienta un poco de aceite y sofríe la cebolla y el ajo a fuego medio. Si decides usar tocino, agrégalo en este paso. Alternativamente, añade el tomate en cubos y cocina todo junto.

5. Incorpora la hoja de laurel, sal, orégano y pimienta al gusto. Mezcla bien y cocina por unos minutos.

6. Agrega la zanahoria y la papa en cubos a la mezcla de la sartén, junto con un poco de agua. Cocina hasta que se ablanden.

7. Una vez que las lentejas hayan hervido, agrega la mezcla de la sartén a la olla y cocina juntos a fuego medio por unos 5-10 minutos más. Verifica que las lentejas y la papa estén cocidas y que el aroma se haya integrado.

8. Si decides usar orégano fresco, asígnale un par de ramitas; si es seco, tritúralo con tus dedos y añade solo un poco a la olla.

9. Apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar por 5 minutos.

Consejos para Servir

Acompaña este delicioso guiso con arroz graneado o, si lo prefieres, ¡déjalo tal cual, ya que la papa sirve como carbohidrato! También puedes añadir un huevo frito o un filete de pollo, así como una ensalada de cebolla o una clásica de tomate con lechuga.