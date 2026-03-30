Karina Milei lanza un ultimátum a los Macri y profundiza la caza de culpables

Karina Milei, secretaria general y hermana del presidente, optó por un cumpleaños discreto en su día especial, en medio de un panorama político complicado. La ausencia de mensajes de ánimo por parte de sus colegas en el Ejecutivo dejó más interrogantes que respuestas.

El pasado sábado, Karina Milei celebró sus 53 años, pero lejos del alboroto habitual. A pesar de que los hermanos Milei tienden a evitar los grandes festejos, en esta ocasión la secretaria general mantuvo un perfil bajo, reflejando el clima tenso que se vive en la política argentina, agravado por el escándalo del caso $LIBRA y las declaraciones de Manuel Adorni. Curiosamente, ningún miembro del gabinete, ni siquiera su aliado cercano, el jefe de Gabinete, se tomó el tiempo para felicitarla en redes sociales.

Saludos Limitados en un Contexto Tenso

A pesar de la falta de reconocimiento público, algunos funcionarios cercanos y amigos, como el cineasta Santiago Oría y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se acercaron para desearle un feliz cumpleaños. Sin embargo, la ausencia del asesor Santiago Caputo, quien podría ser un factor clave en la coyuntura actual, no pasó desapercibida. Milei, que ha mantenido la imagen de unidad, podría haber esperado más de los ministros en este día especial.

Patricia Bullrich y la Carrera Libertaria

Otra figura notable ausente fue Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Con el descenso en la popularidad de Adorni, Bullrich se posiciona como competidora en la carrera hacia la Jefatura de Gobierno porteño. En medio de la crisis, Karina mostró su desdén hacia la ex ministra al encargar a su amiga Pilar Ramírez la presentación de proyectos para acelerar la gestión en la Ciudad, una movida que refuerza su enfoque práctico en el contexto actual.

Conflictos con el PRO y Reacciones Silenciosas

La falta de apoyo visible proviene de tensiones no resueltas con el PRO, especialmente con Mauricio Macri, a quien Karina empieza a implicar en los problemas judiciales actuales del Gobierno. Un tuit que se eliminó rápidamente en redes sociales deja entrever rencores ocultos. En el seno de la Casa Rosada, algunos aliados no ocultan su preocupación sobre el impacto que tienen estos conflictos en la imagen de la administración, mientras se compara la actual crisis con el patrimonio de la familia Macri.

Apoyo Incondicional en Tiempos Difíciles

Karina Milesi reafirmó su apoyo a Adorni con un mensaje que pone de manifiesto su lealtad, pese a las adversidades: “Mi apoyo, intacto. Sé quién sos y de tu integridad”. Esto subraya su percepción de que los adversarios intentan desgastar no solo a ella, sino a la figura del presidente en un momento crítico.

Reestructuración y Nuevas Alianzas

A medida que la tensión crece, también surgen debates internos sobre la gestión de la ARCA y la SIDE, temas que permanecen pendientes. Aparentemente, la situación ha empujado a ciertos asesores a acercarse a figuras como Adorni, indicando que, a pesar de la falta de reconocimiento público, el trabajo interno sigue siendo crucial para el futuro de la administración.

Intereses Internacionales y la CIA

El respaldo de la CIA a los actuales líderes de inteligencia no ha pasado desapercibido. Fuentes aseguran que el encuentro entre figuras claves en inteligencia de EE.UU. y el Gobierno argentino, a raíz de rumores de cambios, fue una clara señal de apoyo y un indicador del alineamiento del país con las posturas estadounidenses en conflictos internacionales.

Desafíos Judiciales y el Futuro de la Política

La administración Milei enfrenta un panorama judicial complejo, pero parece que la figura de Eduardo “Lule” Menem como interlocutor en cuestiones legales trae consigo una nueva legitimidad en Comodoro Py. A medida que se busca redefinir las relaciones con el Poder Judicial y ajustar estrategias internas, su apoyo podría ser determinante en la lucha por los intereses del gobierno, creando un nuevo escenario para las decisiones fiscales y el avance legislativo.