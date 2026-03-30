Passerini refleja sobre su gestión: ‘Aún no llego al 4’

El intendente Daniel Passerini se sinceró al valorar su desempeño en la administración municipal, admitiendo que actualmente se encuentra "por debajo del 4". Su declaración, realizada en Radio Mitre Córdoba, se produce en un contexto de complicaciones económicas y una carga de deuda significativa.

Passerini no escatima en señalar las dificultades que enfrenta el Municipio, destacando que «hoy depositamos 25 millones de dólares para cubrir una deuda que no generamos». Este pago forma parte de un esfuerzo por asumir responsabilidades financieras heredadas, lo que representa un golpe importante para las arcas municipales.

Avances en el Manejo de la Deuda

La administración de Passerini ha logrado cancelar el 68,7% de la deuda, incluyendo capital e intereses, un compromiso adquirido durante la gestión de Ramón Javier Mestre. El intendente ilustró la magnitud de este desembolso al señalar que la cantidad pagada podría haber financiado la pavimentación de más de 500 cuadras en la ciudad.

Confianza y Estabilidad Financiera

En este contexto, Sergio Lorenzatti, secretario de Administración Pública y Capital Humano, subrayó la importancia de cumplir con las obligaciones de pago. Señaló que esto posiciona a la Municipalidad de Córdoba como una entidad confiable frente a los mercados. A pesar de las dificultades económicas, la gestión se enfoca en mantener el equilibrio fiscal y alcanzar el objetivo de déficit cero en este ejercicio.

El Desafío del Transporte Urbano

Uno de los temas más relevantes para los ciudadanos es el sistema de transporte urbano. Passerini confirmó el interés de tres empresas en operar el Corredor 2, pero desmintió rumores sobre decisiones precipitadas. «En abril evaluaremos las propuestas», afirmó, asegurando que no se adelantarán anuncios.

Subsidios y Tarifas de Transporte

Defendiendo el esquema de subsidios, Passerini explicó que buscan evitar un traspaso completo de costos a los usuarios. «El 50% de los pasajeros usa la tarjeta SUBE y paga solo el 45% del valor del boleto», resaltó, reafirmando el compromiso municipal de sostener el sistema y minimizar el impacto en las tarifas, a pesar de la crisis económica.

Mejoras en el Alumbrado Público

En un esfuerzo por modernizar la infraestructura, el Concejo Deliberante aprobó un convenio entre la Municipalidad y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) para asistir en el mantenimiento y mejora del sistema de alumbrado público. Este acuerdo, que involucra un monto de $37.500 millones durante 25 meses, contempla el recambio de luminarias LED, muchas de las cuales han superado su vida útil, y la implementación de tecnología de alumbrado inteligente con medidores.