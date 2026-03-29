Mahiques presenta al Senado 62 pliegos para cubrir vacantes en el poder judicial

En medio de un clima de expectativa y tensión, el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se enfrenta a la urgente tarea de cubrir más de 300 cargos judiciales vacantes en Argentina.

Los senadores del oficialismo muestran una mezcla de expectativa y nerviosismo ante el desafío que se avecina. Con más de 300 puestos judiciales sin cubrir, Mahiques inicia un proceso de nombramientos que, al menos durante abril, se llevará a cabo en varias etapas. Este miércoles, se prevé la llegada de 62 pliegos destinados a jueces, fiscales, defensores y conjueces, en un intento por normalizar una situación apremiante.

Urgencia ante la Crisis Judicial

El reciente escándalo ligado a Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y sus viajes internacionales, junto con la controversia del caso $Libra, han acentuado la presión para que se activan estos nombramientos. Los legisladores de La Libertad Avanza son conscientes de que deben trabajar en conjunto con sectores aliados para poner fin a estos temas controversiales que han dominado la agenda política.

Un Contexto de Falta de Nominaciones

A pesar de que desde diciembre de 2023 se han preparado las ternas de candidatos, el presidente Javier Milei no ha completado aun ninguna vacante judicial, lo que inquieta a los senadores. La intención de la dirigencia política es que Patricia Bullrich, líder del bloque de La Libertad Avanza, persuada a sus socios en el Senado para aprobar los candidatos que se propongan. Desde el radicalismo, el PRO y algunos partidos provinciales, existe predisposición, aunque las negociaciones serán clave.

Refuerzo en la Corte Suprema

Al margen de los nombramientos urgentes, varios senadores han comenzado a discutir la necesidad de cubrir los puestos vacantes en la Corte Suprema. Desde la salida de Elena Haighton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, el tribunal ha estado operando con solo tres miembros, lo que resulta preocupante para el sistema judicial argentino. La ambición de algunos bloques es aumentar la cantidad de integrantes a cinco, siete o incluso nueve, como proponen sectores del peronismo.

Después de que un intento del Gobierno por designar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla fue rechazado, el tema se estancó. En este momento, Mahiques y sus aliados buscan priorizar las nominaciones más urgentes, dejando de lado por ahora la ampliación de la Corte Suprema. Actualmente, hay 209 juzgados sin titulares, y la estrategia será que Mahiques proponga a los aspirantes para esos puestos críticos.