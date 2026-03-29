Natalia de la Sota lanza su estrategia para un frente nacional contra Milei

Con miras al 2027, la diputada nacional Natalia de la Sota empieza a construir una apuesta política con proyección nacional. Su reciente discurso en un evento clave en Córdoba marca el inicio de una nueva etapa.

Un encuentro estratégico en Río Cuarto

El evento titulado “¿Qué Argentina queremos? Desarrollo regional y modelo económico nacional” se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). De la Sota fue la voz principal de esta jornada, que se posicionó como un primer paso en la búsqueda de una construcción política sólida junto a diversos actores de pensamiento crítico.

Este encuentro no fue aislado, ya que forma parte de la estrategia de De la Sota, quien lidera “Defendamos Córdoba”. Su imagen, compartiendo escenario con figuras como el radical Federico Storani y Alejandro “Topo” Rodríguez, envía un mensaje claro sobre sus intenciones políticas y su compromiso con la reconstrucción del aparato productivo.

Una crítica al modelo económico actual

Durante su intervención, De la Sota no escatimó en críticas hacia la administración de Javier Milei. Enfatizó que Córdoba, a la que describió como el “corazón productivo” del país, viene sufriendo un “industricidio”, lo que afecta a pequeñas y medianas empresas y economías regionales. Su llamado a la acción busca no solo la reconstrucción de Argentina sino también un enfoque en el desarrollo regional.

Moviendo fichas en la política provincial

A pesar de mirar hacia el escenario nacional, De la Sota también mantiene su relevancia en la política provincial. Se menciona que su figura podría sumar entre 8 y 10 puntos en posibles elecciones venideras, aspecto que podría ser decisivo en un clima electoral reñido. Aunque su relación con el gobernador Martín Llaryora podría no ser la mejor, el diálogo sigue siendo una opción en el horizonte del oficialismo cordobés.

Reflexiones sobre el presente y futuro económico

La contundente crítica de De la Sota al modelo económico actual se apoyó en datos presentados por Storani, quien subrayó que el crecimiento del PBI se debe a un puñado de actividades primarias que, lejos de asegurar un desarrollo sostenible, dejan de lado a sectores esenciales y dejan un saldo negativo para las economías en general.

De la Sota: ¿una opción para 2027?

La diputada no olvida sus intentos anteriores y su nombre había sonado como posible compañera de fórmula de Sergio Massa en 2023. Su elección de Rossi en su lugar generó desconcierto, dejando a la diputada en un lugar de descontento que ahora busca canalizar en su proyecto político. En un contexto de incertidumbre, su acercamiento al electorado representa una alternativa a quienes no se sienten representados por las actuales políticas.

Así, con la vista puesta en el 2027, Natalia de la Sota continúa su camino, buscando fortalecer una opción política que surja desde Córdoba y que proponga un enfoque distinto ante la gestión actual.