DHS Funding Freeze Marca el Shutdown Parcial más Largo en la Historia de EE. UU.

La paralización del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos se ha convertido en la más prolongada de la historia del país, generando serias repercusiones para la seguridad en los aeropuertos y sus empleados.

Con seis semanas de inactividad, la situación se vuelve insostenible. El DHS, que representa el 9.4% del personal federal, enfrenta un bloqueo político que ha dejado a miles de trabajadores en la incertidumbre.

Consecuencias Inmediatas en los Aeropuertos

Este viernes, se registró un aumento en la cantidad de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) que no se presentaron a trabajar, generando largas filas y frustración entre los viajeros. Las autoridades aeroportuarias han advertido a los pasajeros que lleguen con varias horas de anticipación debido a los tiempos de espera impredecibles.

Problemas de Personal

Más de 3,560 empleados de la TSA se ausentaron, lo que representa más del 12% de la fuerza laboral del organismo. Muchos han dejado sus puestos por motivos económicos, enfrentándose a dificultades para cubrir necesidades básicas como la gasolina y la comida.

Medidas Insuficientes del Gobierno

El presidente Trump firmó un memorando la semana pasada para restaurar los salarios de los agentes de la TSA, quienes han perdido dos cheques de pago. Sin embargo, la procedencia de esos fondos continúa siendo un misterio.

La crisis se agrava, ya que miles de empleados del DHS no solo están siendo afectados, sino que también hay dudas sobre si los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ayudarán en los aeropuertos, dependiendo del número de TSA que regresen a sus funciones.

Divisiones en el Congreso

Mientras tanto, el Congreso está dividido. La Cámara de Representantes rechazó un proyecto de ley del Senado que buscaba financiar áreas clave del DHS, lo que intensifica la lucha política interna. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, calificó la propuesta del Senado como un mero “juego político”.

Clamor por una Solución Rápida

Líderes de aerolíneas y ejecutivos aeroportuarios han instado a los legisladores a actuar y trascender la parálisis actual. La coalición Modern Skies ha hecho un llamado a buscar soluciones bipartidistas que eviten más caos en los aeropuertos.

Un Futuro Incierto

Expertos advierten que, en el clima político actual, cualquier acuerdo a corto plazo podría no ser suficiente para solucionar de manera definitiva la crisis. La polarización podría retrasar la implementación de soluciones efectivas que la población necesita urgentemente.