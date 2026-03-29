Drones no identificados se estrellan en Finlandia, sospecha de violación territorial

Un incidente en el sur de Finlandia ha generado preocupación tras la caída de dos drones, que las autoridades creen pertenecen a Ucrania. El primer ministro y el ministro de Defensa han confirmado la investigación en curso.

Dos drones no identificados se estrellaron el domingo cerca de la ciudad de Kouvola, en el sur de Finlandia, lo que el Ministerio de Defensa del país califica como una “sospecha de violación territorial”.

Posible Origen de los Drones

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, sugirió que los drones podrían ser de origen ucraniano. En una entrevista con la emisora estatal Yle, afirmó: “Es probable que estos sean drones ucranianos, pero se está llevando a cabo una investigación que dará más claridad pronto.”

Reacción de las Autoridades

El ministro de Defensa, Antti Hakkanen, subrayó la gravedad del incidente: “Los drones han ingresado en el territorio de Finlandia. Estamos tomando esto muy en serio.” También indicó que se han enviado autoridades de seguridad al lugar para investigar el acontecimiento.

Contexto del Conflicto

Orpo destacó que en las últimas semanas, Ucrania ha llevado a cabo ataques en territorios rusos a lo largo de la extensa frontera de 1,340 kilómetros con Finlandia. Además, mencionó que el Kremlin ha estado interferiendo con las señales, lo que podría haber contribuido a que estos drones se desviaran de su curso.

Detalles del Incidente

Según el Ministerio de Defensa de Finlandia, se detectaron “algunos objetos voladores de baja altitud” en el espacio aéreo finlandés en la mañana del domingo. La Fuerza Aérea movilizó un caza F/A-18 Hornet para identificar la situación.

Los informes indican que un drone cayó al suelo al norte de Kouvola, mientras que el segundo lo hizo al este de la misma ciudad. La policía ha acordonado las áreas afectadas para permitir que se lleve a cabo una investigación exhaustiva.

Las autoridades han mencionado que se brindarán más detalles a medida que se verifique la información relacionada con este incidente.