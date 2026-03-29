Irán acusa a EE. UU. de planear ataque terrestre mientras busca negociaciones

La situación en Medio Oriente se intensifica a medida que Irán advierte a EE.UU. sobre su disposición a enfrentar cualquier ataque terrestre, acusando a Washington de planear acciones militares encubiertas mientras busca diálogos públicos.

Un Contexto de Conflito Agravado

El conflicto, que ha cobrado miles de vidas y interrumpido significativamente el suministro global de energía, entra en su segundo mes. Mientras tanto, las negociaciones para alcanzar un cese al fuego están avanzando lentamente con la reciente reunión de potencias regionales en Pakistán.

La Respuesta de Irán

El portavoz del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, expresó: “El enemigo habla de negociaciones públicamente, pero planea un ataque en secreto”. Ghalibaf enfatizó que las fuerzas iraníes están preparadas y esperan el despliegue de tropas estadounidenses para “tomar represalias” contra sus aliados regionales.

Preparativos en EE.UU.

Fuentes del Pentágono revelaron que se preparan para semanas de operaciones terrestres en Irán, tras la llegada de miles de soldados y marines estadounidenses a la región. Los informes sugieren que cualquier operación terrestre podría depender de misiones limitadas en vez de una invasión total.

Escalada en el Conflicto

El fin de semana pasado marcó un hito, ya que los houthis respaldados por Irán se unieron al conflicto, mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el incremento de la invasión en el sur del Líbano, intensificando aún más las tensiones.

Reacciones Internacionales

La respuesta mixta de la Casa Blanca se ha caracterizado por discursos sobre la desescalada y amenazas de un conflicto mayor. Karoline Leavitt, secretaria de prensa, comentó que la planificación del Pentágono busca mantener opciones, sin implicar una decisión final.

Un Llamado a la Mediación

Pakistán, visto como un posible mediador, organizó una reunión con representantes de Arabia Saudita, Turquía y Egipto. El Ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, aseguró que se llevarán a cabo conversaciones entre EE.UU. e Irán en los próximos días, aunque no hay confirmación oficial aún de ambos países.

Propuestas de Ceasefire

La semana pasada, EE.UU. presentó a Irán una propuesta de cese al fuego de 15 puntos que incluye la reactivación del estrecho de Ormuz, pero Teherán la rechazó, sugiriendo alternativas a través de intermediarios.

Nuevas Amenazas Emergentes

Los houthis, tras lanzar misiles a Israel, añaden una nueva dimensión de peligro a las rutas comerciales, especialmente en el estrecho de Bab el-Mandeb, crucial para el comercio global. Cualquier amenaza a esta vía puede exacerbar la crisis económica mundial.

Continúan los Ataques Israelíes

Israel mantuvo un asalto aéreo constante, apuntando a infraestructuras de fabricación de armas en Irán, con reportes de ataques que resultaron en pérdidas significativas de vidas y daños materiales en diversas localizaciones.

Despliegue Militar en Líbano

Netanyahu oficializó la expansión de la invasión en el sur del Líbano, buscando neutralizar las amenazas del grupo Hezbollah. Este conflicto ha dejado miles de muertos, y la situación sigue siendo volátil.

Este panorama de creciente tensión en Medio Oriente está estrechamente vigilado por la comunidad internacional, mientras se busca una solución diplomática en medio de las hostilidades.