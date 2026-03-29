Ernesto Calvo: “La polarización en Argentina es más emocional que política”

Un análisis sobre las transformaciones recientes en la política argentina revela una compleja red de relaciones y desafíos que moldean el panorama electoral y social. Descubre cómo la polarización y la evolución de los partidos han reconfigurado el escenario político en el país.

El Análisis del Proceso Político Argentino

En los últimos años, el sistema político argentino ha atravesado un ciclo de profundas transformaciones. Desde la llegada de la democracia en 1983, se vislumbró inicialmente un bipartidismo que resultaba más simbólico que real. A medida que la historia avanzó, este esquema se desvaneció, generando mayor fragmentación y disputas internas que, hoy, desafían la estabilidad de los partidos tradicionales.

El Declive de las Coaliciones Tradicionales

En la actualidad, el peronismo enfrenta una crisis que lo deja vulnerable, mientras que Juntos por el Cambio parece disolverse como coalición nacional. “Las etiquetas que antes definían la política han perdido su significado,” señala un experto, reflejando la transición hacia un sistema más dinámico y menos rígido.

De la Hiperinflación a la Crisis de 2001

La fragmentación comenzó a ganar fuerza tras la hiperinflación de los años 80 y se acentuó con la crisis de 2001, cuando el mapa político se reinventó: desaparecieron los partidos tradicionales y surgieron nuevas alianzas y movimientos. Esta evolución ha transformado el debate político, donde los partidos son cada vez más reemplazados por cuestiones identitarias y espacios menos definidos.

Polarización y Emoción: El Nuevo Votante Argentino

A medida que avanza la discusión, se identifica un fenómeno creciente: el extremismo y la polarización política. “La política está siendo cada vez más influenciada por el enojo y el descontento,” advierte el analista. Este clima de confrontación no se alinea con los ideales tecnocráticos de los 90, donde el conocimiento y la preparación técnica eran factores clave para formar equipos de trabajo.

La Comparativa Internacional

A diferencia de Europa y América Latina, donde la fragmentación de los partidos es una constante, el bipartidismo persiste en Estados Unidos de manera estructural. Sin embargo, la polarización interna y las crisis de identidad afectan a ambos lados del espectro político, sugiriendo que no existen excepciones a la regla de descontento social y cambio político.

El Impacto de las Redes Sociales y los Algoritmos

Las plataformas digitales juegan un rol dual en el escenario político. Por un lado, incrementan el acceso a la información; por el otro, alimentan la polarización. “Los algoritmos refuerzan las burbujas informativas y aumentan la percepción de distancia entre ideologías,” enfatiza el especialista, señalando que el uso de redes ha transformado la participación política en un campo minado de tensiones.

Una Nueva Forma de Relación con el Voto

Si bien la política tradicional solía basarse en la ideología y las plataformas políticas, hoy se observa que el votante argentino toma decisiones influenciadas por emociones y experiencias más que por propuestas concretas. Esto abre un nuevo horizonte para la comprensión del comportamiento electoral, donde los sectores más jóvenes muestran un entusiasmo que contrasta con el temor y descontento de algunos votantes mayores.

¿Un Cambio de Paradigma en la Política Argentina?

La polarización que antes se consideraba una anomalia es ahora reconocida como parte integral del sistema. Esta nueva realidad plantea un desafío para quienes desean sanar la brecha entre posturas encontradas. Si las emociones son protagonistas en el proceso electoral, ¿qué implicaciones tendrá para el futuro de la democracia argentina? Con un panorama menos que predecible, solo el tiempo dirá si el cambio es factible, o si seguiremos atrapados en un ciclo de confrontación y reconfiguración constante.