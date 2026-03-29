Impacto del Dólar Barato en las Estrategias de Inversión en la City

La reciente estabilidad del tipo de cambio oficial, que se mantiene por debajo de los $1.400, genera diversas tácticas en los inversores. Algunos optan por dolarizarse en este momento, mientras que otros prefieren mantener sus apuestas en pesos, explorando también alternativas. Los analistas predicen que esta situación podría perdurar, al menos, durante la primera mitad del año.

El tipo de cambio ha sorprendido al caer a $1.368 en el segmento mayorista oficial, a pesar de las adversidades en el mercado internacional que afectan a las monedas emergentes. Esto se produce mientras el Banco Central continúa comprando reservas, acumulando más de u$s4.000 millones en lo que va del año, lo que resalta el interés en la divisa local.

Aunque el tipo de cambio registró un leve aumento a $1.382 el viernes, sigue siendo un 20% inferior al techo de la banda de flotación establecida. Esta baja marca el nivel más bajo desde octubre pasado, cuando se realizaron intervenciones para estabilizar el mercado local.

Predicciones sobre el Tipo de Cambio: ¿Dólar a $1.350?

Según el análisis de Max Capital, se espera que el tipo de cambio pueda descender aún más, impulsado por un creciente ingreso de dólares gracias al aumento en las exportaciones y a la Inversión Extranjera Directa en sectores de energía y minería. Se calcula que podría llegar a $1.350, nivel que podría ser considerado una oportunidad para cubrirse en dólares.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, menciona que, aunque la situación actual no sugiere un cambio inmediato hacia la dolarización, hay factores que podrían aumentar la oferta de divisas, como los u$s4.000 millones pendientes de ingresos de emisiones de deuda y la liquidación del agro. Esto podría ofrecer estabilidad cambiaria a corto plazo.

«La culminación de la cosecha podría traer un flujo de dólares, lo que disminuiría la probabilidad de un salto en el tipo de cambio», asegura Isabel Botta, Product Manager en Balanz. A pesar de esto, advierte que la volatilidad histórica de la economía argentina puede traer cambios repentinos que afecten las estrategias actuales.

Rebalanceo de Carteras ante Tasas Comprimidas

«Las tasas de interés se han mantenido bajas, con todo el espectro por debajo del 2,3% mensual, lo que ha favorecido estrategias de carry trade. Sin embargo, esta combinación de tasas reducidas y un dólar estable puede limitar las opciones», señala Auxtin Maquieyra de Sailing Inversiones.

A pesar de que muchos siguen apostando a activos en pesos, se reflexiona sobre la necesidad de empezar a diversificar. «Reducir la exposición a tasas fijas en pesos y reintroducir activos en dólares es recomendable, especialmente bonos soberanos», agrega Maquieyra.

Lazzati destaca que los instrumentos CER (ajustados por inflación) son una opción atractiva por el rendimiento que ofrecen, mientras que Botta recomienda posicionarse en acciones de empresas sólidas y bonos corporativos que aporten tasas interesantes en el contexto actual.

En el ámbito local, Botta sugiere el TZX28 como un bono CER con buenas proyecciones, mientras que en el mercado internacional, los Cedears, como Nvidia y Microsoft, presentan oportunidades para quienes buscan diversificar en activos globales.