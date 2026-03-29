CNV lanza ETF del Merval para atraer inversores globales

La Comisión Nacional de Valores se está preparando para ofrecer un fondo cotizado en bolsa que promete transformar la inversión en Argentina, permitiendo a los inversores acceder al índice Merval desde cualquier parte del mundo.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) está desarrollando un proyecto innovador que podría revolucionar el panorama financiero argentino. Se trata de un fondo cotizado en bolsa (ETF) que se basará en el índice Merval y contendrá una característica única: su operativa tanto en el mercado local como internacional.

Este nuevo instrumento permitirá a los inversores tener acceso a una cartera diversificada de acciones argentinas mediante la compra de un único activo, replicando así el comportamiento del principal índice bursátil del país.

En esencia, es un modelo similar al ETF SPY, que sigue el S&P 500 en Estados Unidos. Al igual que dicho ETF, el nuevo fondo facilitará el acceso a inversiones en el Merval, reduciendo los costos operativos y simplificando el proceso para los inversionistas.

Expansión Internacional: Un ETF con Alcance Global

Uno de los aspectos más atractivos de este proyecto es su proyección internacional. La CNV busca crear un producto que pueda ser negociado tanto en Argentina como en mercados externos.

Esto ampliaría enormemente la base de potenciales inversores y abriría las puertas a nuevos flujos de capital hacia activos argentinos.

«Nos proponemos lanzar un ETF local que, por ejemplo, replique el índice S&P ByMA, y que cuente con la posibilidad de ser cotizado en el exterior, atrayendo así capitales hacia la bolsa argentina», explicó Roberto Silva, presidente de la CNV.

Estas declaraciones se realizaron durante el Simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde destacó que el objetivo es convertir al mercado argentino en un destino más atractivo para inversores globales.

Históricamente, el mercado argentino ha lidiado con baja liquidez y limitada participación extranjera. La creación de un ETF internacional podría ser la clave para revertir esta situación y facilitar la entrada de importantes fondos institucionales, que actualmente enfrentan barreras para invertir en el país.

Modelo de Implementación del Fondo Cotizado Argentino

Silva indicó que existen dos posibles enfoques para estructurar este ETF local. El primero es a través de CEVA (certificados de valores), herramientas que, aunque fueron creadas junto con los Cedear, han tenido escaso uso.

«Les hemos dado un nuevo enfoque para que puedan ser utilizados en este contexto», comentó el presidente de la CNV. El organismo está habilitando el uso de estos certificados, en paralelo con los fondos comunes de inversión, lo que abre la posibilidad de crear ETFs locales utilizando ambos vehículos.

Los fondos comunes de inversión son la segunda opción viable, ya que ya poseen la capacidad de replicar índices, lo que los hace aptos para el ETF del Merval.

Esta dualidad en los mecanismos de implementación busca brindar flexibilidad al mercado, permitiendo a los distintos actores elegir la estructura que mejor se adapte a sus necesidades operativas.

Desafíos en el Camino hacia la Creación de ETFs

El desarrollo de ETFs es una práctica consolidada en mercados avanzados y se han convertido en instrumentos populares a nivel global. La iniciativa de la CNV busca situar a Argentina en la misma línea que estos estándares internacionales, modernizando así su ecosistema financiero.

No obstante, el proyecto enfrenta importantes desafíos regulatorios y operativos. Será crucial definir aspectos clave relacionados con la estructura del fondo y los métodos de custodia.

Igualmente, se deberán resolver cuestiones técnicas sobre la replicación del índice, así como coordinar con mercados internacionales, lo cual será decisivo para el éxito de esta nueva herramienta.

El contexto macroeconómico en Argentina y la estabilidad del mercado jugarán un rol fundamental: sin un entorno de confianza, el atractivo del ETF podría verse limitado, incluso si se cuenta con una estructura técnica sólida.

La evolución de factores como la inflación, el tipo de cambio y la política monetaria influirá directamente en el interés de los inversores. Este proyecto propuesto por la CNV representa una apuesta a futuro que dependerá de un marco macroeconómico estable para prosperar.