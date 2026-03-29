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¿Cuánto puedo ganar con un plazo fijo en BBVA tras la nueva tasa?

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El Plazo Fijo en BBVA: ¿Cuánto Podés Ganar con $2 Millones?

En un contexto de menor liquidez en el sistema financiero argentino, los plazos fijos tradicionales siguen siendo una opción atractiva para los ahorristas. En este artículo, exploramos las cifras y rendimientos que ofrece BBVA para este tipo de inversión.

Descenso en las Tasas de Interés y su Impacto en los Ahorristas

Las tasas de interés de los plazos fijos han experimentado una caída en el sistema financiero, influenciadas por un aumento de la liquidez en pesos. A pesar de esta disminución, los ahorristas aún pueden beneficiarse de este instrumento, especialmente tras meses de estabilidad en el precio del dólar.

Ejemplo Práctico: Inversión de $2 Millones

Si decidís realizar un depósito de $2 millones a un plazo de 30 días, el BBVA ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 21% para este tipo de colocaciones. A pesar de la disminución de las tasas, esta inversión permite generar una renta de 1.73% mensual, un incremento que, aunque inferior a la inflación actual, sigue siendo atractivo.

Ganancias Proyectadas

Después de 30 días, podrías obtener un total de $2.034.520, lo que se traduce en una ganancia de $34.520. Esto representa un rendimiento mensual del 1.73% o un 21% de TNA.

Opciones de Plazo Fijo: Más de 30 Días

Si preferís un plazo más largo, BBVA ofrece una TNA de 22% para depósitos a 60 días y 23% para 90 días. Esta diferencia en tasas puede aumentar tus rendimientos si estás dispuesto a inmovilizar tus fondos por más tiempo.

¿Cómo Invertir en Plazo Fijo?

Para constitutir un plazo fijo en BBVA, podés elegir entre diferentes métodos, como la aplicación móvil, home banking o de forma presencial en sucursales. El importe mínimo requerido para comenzar esta inversión es de $1.000.

Simulador de Ganancias: Planificá Tu Inversión

BBVA también pone a disposición un simulador en su página web para que puedas prever tus ganancias. Simplemente ingresá la cantidad de dinero que deseas invertir y el plazo seleccionado para ver el rendimiento potencial.

Conclusión

La opción del plazo fijo tradicional sigue siendo un recurso útil en la búsqueda de seguridad y rentabilidad en un entorno financiero inestable. Es un camino viable para aquellos que buscan ganarle al dólar, un activo constante en las miradas de los argentinos inversores.

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