¿Cuánto puedo ganar con un plazo fijo en BBVA tras la nueva tasa?

En un contexto de menor liquidez en el sistema financiero argentino, los plazos fijos tradicionales siguen siendo una opción atractiva para los ahorristas. En este artículo, exploramos las cifras y rendimientos que ofrece BBVA para este tipo de inversión.

Descenso en las Tasas de Interés y su Impacto en los Ahorristas

Las tasas de interés de los plazos fijos han experimentado una caída en el sistema financiero, influenciadas por un aumento de la liquidez en pesos. A pesar de esta disminución, los ahorristas aún pueden beneficiarse de este instrumento, especialmente tras meses de estabilidad en el precio del dólar.

Ejemplo Práctico: Inversión de $2 Millones

Si decidís realizar un depósito de $2 millones a un plazo de 30 días, el BBVA ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 21% para este tipo de colocaciones. A pesar de la disminución de las tasas, esta inversión permite generar una renta de 1.73% mensual, un incremento que, aunque inferior a la inflación actual, sigue siendo atractivo.

Ganancias Proyectadas

Después de 30 días, podrías obtener un total de $2.034.520, lo que se traduce en una ganancia de $34.520. Esto representa un rendimiento mensual del 1.73% o un 21% de TNA.

Opciones de Plazo Fijo: Más de 30 Días

Si preferís un plazo más largo, BBVA ofrece una TNA de 22% para depósitos a 60 días y 23% para 90 días. Esta diferencia en tasas puede aumentar tus rendimientos si estás dispuesto a inmovilizar tus fondos por más tiempo.

¿Cómo Invertir en Plazo Fijo?

Para constitutir un plazo fijo en BBVA, podés elegir entre diferentes métodos, como la aplicación móvil, home banking o de forma presencial en sucursales. El importe mínimo requerido para comenzar esta inversión es de $1.000.

Simulador de Ganancias: Planificá Tu Inversión

BBVA también pone a disposición un simulador en su página web para que puedas prever tus ganancias. Simplemente ingresá la cantidad de dinero que deseas invertir y el plazo seleccionado para ver el rendimiento potencial.

Conclusión

La opción del plazo fijo tradicional sigue siendo un recurso útil en la búsqueda de seguridad y rentabilidad en un entorno financiero inestable. Es un camino viable para aquellos que buscan ganarle al dólar, un activo constante en las miradas de los argentinos inversores.