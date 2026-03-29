Cosquín Gastronómico: Dolli Irigoyen, Petersen, Gross y los Mejores Productores de Todo el País

Este fin de semana largo, la localidad de Alta Gracia se prepara para recibir a más de 250 mil visitantes en la celebración del décimo aniversario del Festival Peperina, un evento que transforma la historia en sabor y diversión con entrada gratuita.

Un Encuentro Gastronómico Único

Apodado el “Cosquín Rock de la gastronomía”, Peperina congrega a productores, chefs y amantes de la cocina de todo el país en un ambiente festivo. Desde sus inicios hace diez años, este evento ha sido un escaparate para más de 80 destacados cocineros, incluidas figuras con estrellas Michelin. Este año, el festival contará nuevamente con la participación de reconocidos chefs como Dolli Irigoyen, Iwao Komiyama y Osvaldo Gross, quienes ofrecerán clases magistrales en un área de 35 mil m².

Resiliencia del Peperina en un Nuevo Contexto

El Peperina se erige como un sobreviviente entre los festivales gastronómicos, mientras que otros eventos como Masticar han quedado en el camino. Su continuidad se debe a un enfoque centrado en el encuentro, donde productores y chefs comparten experiencias y conocimientos, más allá de las transacciones comerciales.

Celebrando la Trascendencia del Festival

Con el apoyo inquebrantable del municipio de Alta Gracia, el festival mantiene su carácter de entrada libre, lo que ha permitido una masiva afluencia de público y el crecimiento del evento, pasando de 10 productores a cerca de 200 en la actualidad. Peperina no solo destaca por su oferta culinaria, sino también por su deseo de integrar la riqueza gastronómica de todas las provincias argentinas.

Un Mercado Nacional en el Corazón del Festival

Uno de los aspectos más fascinantes del Peperina es su Mercado nacional, coordinado por Juani Gerardi, un experto en conectar productores de distintas regiones del país con chefs innovadores. Este año, más de 160 productores exhibirán productos únicos que reflejan la diversidad cultural y gastronómica del país.

Variedad y Sostenibilidad en la oferta

El inventario de este año incluye desde manteca vegana hasta mieles artesanales, pasando por una variedad de hongos, dulces y hierbas que muestran la rica herencia culinaria de Argentina. Este enfoque no solo resalta la calidad de los productos, sino que también prioriza la sostenibilidad ética en la producción.

Clases Magistrales y Entretenimiento Musical

La agenda del festival también incluye espectáculos en vivo de artistas como Walas y Antonio Birabent, y la participación especial de Carito Lourenco, la primera argentina galardonada con una estrella Michelin en Europa. Además, las clases magistrales se llevarán a cabo diariamente, permitiendo a los asistentes aprender de los mejores entre las 13 y las 19 horas.

Profesionales Estelares en Acción

El line-up de chefs y bartenders incluye nombres reconocidos a lo largo de los cuatro días del festival, prometiendo una experiencia única para los amantes de la gastronomía:

Jueves 2: Pedro Lambertini, Dolli Irigoyen y más.

Viernes 3: Roberto Petersen, Juan Braceli y otros.

Sábado 4: Carito Lourenco y Osvaldo Gross entre otros.

Domingo 5: Martín Zuzulich y Ricardo Cortez entre otros.

Detalles del Festival

Peperina 2026 se llevará a cabo del 2 al 5 de abril en el Polideportivo Municipal de Alta Gracia, Córdoba, con entrada libre y gratuita. ¡No te lo pierdas!