Impactante choque en Constitución: patrullero colisiona con colectivo y arrasa con una pizzería

Un tremendo accidente se produjo esta mañana en el corazón de Constitución, donde un colectivo de la Línea 168 colisionó con un patrullero de la Policía de la Ciudad, resultando en ocho personas heridas y el coche policial embutido en una pizzería.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 8 en San Juan al 1300, cerca de la intersección con Luis Sáenz Peña. Imágenes impactantes del momento del choque han conmocionado a la comunidad, mostrando la parte trasera del patrullero atrapada en el local gastronómico.

Detalles del Accidente

Testigos relatan que el sonido ensordecedor de la sirena del patrullero fue lo primero que se escuchó, seguido del fuerte impacto del choque. Una mujer que estaba presente comentó: «Sentí el estruendo y luego vi a los efectivos siendo sacados en camilla.»

Respondedores de Emergencia en Acción

Tras el incidente, un amplio operativo de emergencia se activó, movilizando a personal del SAME, Bomberos y efectivos de la Policía. Los primeros informes médicos indican que tanto los policías como la conductora del colectivo y los pasajeros de un vehículo Renault Duster, que también estuvo involucrado, fueron trasladados a diferentes hospitales. Los dos policías se llevaron al Hospital Británico, mientras que los otros heridos fueron llevados al Hospital Rivadavia.

Reacciones del Propietario de la Pizzería

El dueño del establecimiento afectado expresó su angustia tras el accidente, señalando que su negocio ha sido parte del barrio durante 36 años. «Nunca pensé que algo así podría suceder aquí…», comentó visiblemente conmocionado.

Investigación en Curso

Las primeras investigaciones sugieren que el patrullero se encontraba en una persecución policial y circulaba a alta velocidad al momento del impacto. El caso está siendo investigado por la UFLA Norte, y se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo sucedido.