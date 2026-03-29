¿Cuánto puedo ganar con un plazo fijo en BBVA a la nueva tasa?

En un contexto de tasas de interés en descenso, el plazo fijo en BBVA se presenta como una opción atractiva para los ahorristas argentinos. ¿Cuál es la rentabilidad real de esta inversión? Te lo contamos aquí.

Las tasas de interés de los plazos fijos están en baja en el sistema financiero argentino debido a una mayor liquidez en pesos. Sin embargo, este fenómeno no ha frenado el interés de los ahorristas, quienes aún pueden beneficiarse de este instrumento de inversión gracias a la estabilidad del dólar en los últimos meses. Vamos a ver cómo se traduce esto en números con un ejemplo práctico del BBVA.

¿Qué Ofrece BBVA para Plazos Fijos?

Actualmente, un plazo fijo tradicional en BBVA ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 21% para depósitos a un mes. Este nivel es consistente con otras entidades líderes en Argentina, que han ajustado sus tasas a la baja en aproximadamente 2 puntos porcentuales durante marzo.

Renta Mensual de tu Inversión

Con un depósito inicial de $2 millones por un período de 30 días, la rentabilidad generada se cuantifica en 1,73% mensual, lo que equivale a una ganancia de 34.520 pesos. Esto permite que la inversión totalice $2.034.520 al final del período.

Comparación con el Mercado Cambiario

A pesar de que la rentabilidad del plazo fijo queda por debajo de la inflación mensual, que ronda el 3%, vale la pena señalar que el plazo fijo está superando el rendimiento del dólar, cuya tendencia ha sido a la baja, registrando caídas del 3% en marzo y 6% en todo 2026.

Opciones de Colocación

Si decidís extender el plazo de tu inversión, el BBVA ofrece atractivas tasas para mayores plazos: 22% TNA para 60 días y 23% TNA para 90 días o más.

Cómo Constituír un Plazo Fijo en BBVA

Para hacer un plazo fijo tradicional, tenés varias opciones: podés hacerlo a través del home banking, de la aplicación móvil, o de manera presencial en cajeros automáticos. La plataforma es fácil de usar; solo tenés que seleccionar el tipo de operación y recordar que el capital mínimo es de más de $1.000.

Beneficios para Todos los Ahorristas

Es importante señalar que tanto clientes como no clientes de BBVA pueden realizar un plazo fijo tradicional. Además, la entidad ofrece un simulador en su página web, donde podés estimar la rentabilidad según el monto y el plazo que elijas.

Finalmente, el plazo fijo se posiciona como una alternativa eficiente para que los ahorristas argentinos, siempre atentos a la evolución del dólar, puedan maximizar el rendimiento de sus ahorros.