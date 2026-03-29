Impactante pronóstico de analista líder

La reciente caída de Bitcoin en medio de tensiones globales genera inquietud en los inversores. Mientras algunos analistas prevén un posible descenso adicional, el mercado de derivados experimenta liquidaciones masivas.

Bitcoin se Desploma: Factores Detrás de la Caída

En las últimas 24 horas, el valor de Bitcoin sufrió un desplome de aproximadamente un 6%, situándose en 65,703 dólares. Este descenso es resultado de ventas masivas y una creciente cautela entre los inversores.

Los expertos señalan que tensiones en Medio Oriente han exacerbado la liquidación, provocando una aversión al riesgo que llevó a los inversores a alejarse de activos volátiles. Los informes de potentes conflictos en el Estrecho de Ormuz generan temores por interrupciones en el suministro de petróleo, lo que podría intensificar las presiones inflacionarias.

En este contexto, el mercado de derivados ha registrado una liquidación de más de 102 millones de dólares en posiciones largas en solo un día, sumando cerca de 3.9 mil millones de dólares en el último mes, reflejando una fragilidad en el posicionamiento especulativo.

Los datos en cadena indican una caída del 30% en direcciones activas desde agosto del 2025, evidenciando un debilitamiento en la actividad general del mercado.

Desde el análisis técnico, Bitcoin se encuentra en una zona de soporte crítica entre 65,000 y 66,000 dólares. Si estos niveles se rompen en un cierre semanal, se podría vislumbrar un próximo soporte en torno a 49,000 dólares, aumentando el riesgo de una corrección más severa.

Cambio en el Rumbo: Altcoins que Ganan Terreno

A pesar de la tendencia bajista de Bitcoin, un grupo selecto de altcoins ha logrado captar atención y cerrar la semana con resultados positivos, reaccionando a elementos técnicos específicos.

Memecore (M): Innovación en Infraestructura

Memecore destacó al escalar de 1.68 a 2.08 dólares, un aumento del 24%. Este crecimiento estuvo impulsado por la activación de un hardfork que redujo drásticamente las comisiones de transacción y mejoró la usabilidad de la red. La experta Lucía Ferrer afirma que «el mercado ha respaldado estas mejoras», lo que podría mantener el piso en 2.00 dólares.

DeXe (DEXE): Inteligencia Artificial en Acción

DeXe también brilló al subir de 6.17 a 7.16 dólares, lo que implica un avance del 16%. La incorporación de agentes de IA para la gobernanza mejoró la toma de decisiones dentro de las DAO, capturando el interés de inversores en busca de aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Juan Mateo, estratega de mercados digitales, advierte sobre la consolidación futura del activo en la zona de 7.50 dólares.

Bittensor (TAO): La Resiliencia Post-Halving

Bittensor, por su parte, reportó un crecimiento del 9%, alcanzando de 299.69 a 327.40 dólares. Este aumento se atribuye a la reducción en la emisión de nuevos tokens tras el halving de finales de 2025, que ha generado una presión de oferta a la baja. Lucía Ferrer destaca que «la presión de venta es mínima» gracias a la masa bloqueada en staking, proyectando que el token podría buscar los 350 dólares en el próximo trimestre.