Guía Rápida: Cómo Obtener la Tarifa Social en la SUBE

El aumento de los costos de transporte afecta a numerosos ciudadanos, pero hay una luz al final del túnel: la tarifa social federal. Este beneficio permite a sectores vulnerables acceder al transporte público a un precio más accesible.

La tarifa social ofrece descuentos en el precio del boleto, beneficiando principalmente a jubilados, pensionados, personal de servicio doméstico, veteranos de Malvinas y quienes reciben asignaciones por hijo o embarazo, además de quienes perciben seguro de desempleo y los beneficiarios del programa Progresar.

Cómo Acceder al Descuento

Para disfrutar de este beneficio, es requisito contar con una cuenta activa en SUBE. Esto se puede realizar a través del sitio web tarjetasube.sube.gob.ar, donde se deberá completar un formulario con los datos personales.

Creación del PIN SUBE

Una vez registrada la cuenta, es necesario establecer un PIN para la tarjeta. Esto se gestiona desde la plataforma de ANSES en la sección Programas y Beneficios. La activación también se puede hacer mediante la aplicación de SUBE, lo cual facilita el proceso.

Opciones de Registro Presencial

Además de las opciones digitales, el trámite puede realizarse en persona en los centros de atención de SUBE. Para esto, se debe presentar la tarjeta física junto con el DNI.

Activación del Beneficio

Después de completar el registro, para activar el beneficio, es necesario acercar la tarjeta a una de las terminales automáticas de SUBE. Esta acción también puede llevarse a cabo mediante la aplicación móvil, solo con acercar el dispositivo a la tarjeta.

¿Dónde Obtener Más Información?

Para más detalles, los ciudadanos pueden dirigirse al portal oficial argentina.gob.ar/sube, o contactar a través del número 0800-777-7823. También se encuentra disponible un bot de WhatsApp al número 11 6677 78 23 para resolver dudas de manera práctica.