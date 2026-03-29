Alerta Amarilla: Fuerte Lluvia y Posible Granizo en Ciudad y Gran Buenos Aires

¡Cuidado! Fuerte Tormenta se Aproxima a Buenos Aires y el GBA

Un imponente frente de tormentas azota la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, generando condiciones climáticas adversas que deben ser tomadas en serio.

Este domingo 29 de marzo, un frente de tormentas afecta intensamente la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y gran parte del interior provincial. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una alerta de nivel amarillo para la región, lo cual sugiere un monitoreo especial ante la inminente llegada de lluvias intensas.

Condiciones Meteorológicas Desfavorables

Los habitantes de Buenos Aires y el Conurbano amanecieron bajo un cielo nublado que, a medida que avanzaba la mañana, se convirtió en un escenario de lluvias. Desde la mañana, la sensación de pesadez y humedad se ha hecho sentir, continuando con la tendencia de los días anteriores.

Pronóstico de Lluvias y Tormentas

El SMN ha previsto que la región experimentará lluvias y tormentas de diversas intensidades, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. “Las precipitaciones serán abundantes, con máximas acumuladas estimadas entre 30 y 50 mm, con posibilidades de superar esta cifra en áreas específicas”, indicó el organismo.

Precauciones Ante Fenómenos Meteorológicos

Además, la advertencia incluye la probabilidad de actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Estos fenómenos obligan a la ciudadanía a tomar medidas de precaución.

Impactos Recientes de la Tormenta

A medida que las condiciones climáticas se desarrollaban, el área metropolitana ya experimentó lluvias intensas, que en ocasiones se asemejaron a un diluvio, especialmente en el AMBA.

Situación en Otras Provincias

Esta alerta emergió en un contexto donde otros puntos del país, como Córdoba y Santa Fe, sufrieron serios daños debido a torrenciales inundaciones. En estas provincias, se reportaron precipitaciones que superaron los 200 milímetros en cuestión de horas, resultando en numerosas zonas anegadas.

Recomendaciones de Seguridad

La alerta amarilla emitida por el SMN busca proteger la seguridad y los bienes de la población, advirtiendo sobre los peligros que pueden surgir ante estas condiciones climáticas. Se recomienda a la ciudadanía estar atentos a las actualizaciones del pronóstico y evitar desplazamientos innecesarios.

Impacto en la Temperatura del Otoño

En paralelo, el SMN también había señalado una anomalía térmica que afecta a gran parte del norte y centro del país, incluidas la ciudad y provincia de Buenos Aires, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 40 grados. Este fenómeno es resultado de un bloqueo atmosférico que se extenderá por toda la semana.

Alertas en Otras Regiones del País

Las advertencias no se limitan al AMBA; hay alertas amarillas por fuertes precipitaciones en el sudoeste de Río Negro, el noroeste de Chubut y el extremo sudoeste de Santa Cruz. Asimismo, se prevén vientos intensos en Santa Cruz y la zona sudoeste de Chubut, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 90 km/h.

La situación que enfrenta Buenos Aires y sus alrededores es un claro recordatorio de la imprevisibilidad del clima, y la importancia de estar bien informados y preparados ante cualquier eventualidad. Mantente alerta y sigue las recomendaciones pertinentes para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.