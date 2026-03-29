8 Millones Marchan Globalmente en la Tercera Protesta ‘No Kings’ contra la Administración Trump

Este sábado, millones de personas se unieron en protestas en los Estados Unidos y en varios países, manifestándose en contra de la administración de Trump en el evento No Kings, marcando un récord histórico de participación.

Un día de protesta sin precedentes

Según los organizadores, más de 8 millones de ciudadanos se sumaron a más de 3,300 eventos No Kings alrededor del mundo. Este hito fue testificado por Britt Jacovich, director de comunicaciones adjunto de MoveOn, una de las organizaciones coordinadoras del evento.

Los motivos de la movilización

Esta fue la tercera edición del No Kings, una movilización que reúne a diversos grupos, desde colectivos anti-autoritarios hasta sindicatos y organizaciones comunitarias. El evento anterior, realizado en octubre, atrajo a 7 millones de personas y se centró en una variedad de temas, desde redadas de inmigración hasta la guerra en Irán y la defensa de los derechos de voto.

El eco de la protesta en las calles

En las Ciudades Gemelas de Minnesota, se estima que 200,000 personas marcharon en torno al Capitolio estatal, expresando su descontento y solidaridad en un ambiente de reflexión y protesta. Bernie Sanders y Bruce Springsteen fueron algunas de las figuras que inspiraron a la multitud con sus discursos y música.

Voces de la resistencia

En Nueva York, varias comunidades se unieron al evento, portando pancartas que enfatizaban la importancia de proteger la democracia. Celebridades como Robert DeNiro y Al Sharpton participaron, reafirmando el lema de «personas sobre millonarios». Las protestas resonaron también en Chicago, donde el alcalde Brandon Johnson alentó a los presentes asegurando que «nuestro movimiento es más grande y nuestra determinación, aún mayor».

Protestas que cruzan fronteras

No solo en los Estados Unidos, sino también en ciudades como Tokio y París, manifestantes levantaron sus voces. En Washington D.C., un grupo de madres palestinas se concentraron frente al Lincoln Memorial, destacando la contradicción de gastar en guerras mientras muchos estadounidenses luchan por satisfacer sus necesidades básicas.

Una jornada de unidad y resistencia pacífica

Si bien algunas protestas reunieron a manifestantes pro-Trump, la coalición del No Kings enfatizó su enfoque en la no violencia. Los organizadores han continuado trabajando para fomentar el empoderamiento comunitario, subrayando que el Día No Kings es solo una parte de un esfuerzo más amplio que no concluirá con este evento.