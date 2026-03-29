Irán Reacio a Dialogar con EE. UU. ante Rumores de Ofensiva Terrestre

La situación en el Medio Oriente continúa intensificándose, con declaraciones contundentes del vocero del parlamento iraní que acusan a Estados Unidos de actuar con doble moral mientras se habla de negociaciones.

Mohammad Bagher Ghalibaf, vocero del parlamento de Irán, afirmó este domingo que aunque EE.UU. dice estar comprometido en esfuerzos diplomáticos para terminar el conflicto, en secreto está «planificando un ataque terrestre».

En declaraciones difundidas por la agencia de noticias oficial IRNA, Ghalibaf afirmó: «El enemigo envía públicamente mensajes de negociación y diálogo mientras planifica en secreto un ataque terrestre. Nuestros hombres están listos para recibir a los soldados estadounidenses y castigar a sus aliados regionales de una vez por todas».

Preparativos Militares en la Región

Estas afirmaciones surgen poco después de que el Washington Post reportara que el Pentágono está organizando operaciones en tierra en Irán, las cuales podrían durar varias semanas. Al respecto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que es responsabilidad del Pentágono hacer preparativos para ofrecer opciones al presidente, aunque esto no implica que se haya tomado una decisión.

Por otro lado, el USS Tripoli, un buque de asalto anfibio con aproximadamente 3,500 marines y marineros, llegó a la región el pasado viernes.

Pakistán, Potencial Mediador en el Conflicto

En medio de esta tensión, Pakistán ha tomado la iniciativa de convocar a potencias regionales para discutir la posibilidad de poner fin a la guerra. Diplomáticos de Arabia Saudita, Turquía y Egipto llegaron a Islamabad para participar en conversaciones que buscan una resolución al conflicto.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mencionó que él y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, realizaron «extensas discusiones» sobre las hostilidades en la región. Sin embargo, el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se mostró escéptico respecto a los recientes esfuerzos diplomáticos, acusando a EE.UU. de realizar «demandas irracionales».

Propuestas de Ceasefire y Resistencia

A finales de mes, un enviado de Trump comunicó que EE.UU. había entregado a Irán una lista de 15 puntos para alcanzar un posible alto el fuego, que incluía reabrir el estrecho de Ormuz y limitar el programa nuclear de Irán. Esta lista fue rechazada por Teherán, que presentó una propuesta alternativa centrada en reparaciones y reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho.

Pakistán, con buenas relaciones tanto con EE.UU. como con Irán, busca actuar como puente entre ambas partes en busca de una solución rápida.

La Participación de los Hutíes en el Conflicto

La situación se complica aún más con la entrada de los hutíes respaldados por Irán en el conflicto el pasado sábado, quienes anunciaron el lanzamiento de misiles balísticos hacia «sitios militares sensibles israelíes» en apoyo a la resistencia en la región.

Los ataques aéreos entre EE.UU., Israel e Irán han resultado en más de 3,000 muertes desde el inicio de este conflicto. Las repercusiones de la guerra han alcanzado el mercado global, afectando el suministro de petróleo y gas, y desencadenando una crisis en la producción de fertilizantes.

Impacto Global y Intervenciones en Medio Oriente

A medida que el conflicto avanza, la estabilidad económica y social de la región se ha visto amenazada. El cierre del estrecho de Ormuz ha agudizado la tensión en los mercados internacionales.

Sin embargo, a raíz de una petición de la ONU, Irán accedió a permitir el paso de ayuda humanitaria y envíos agrícolas a través del estrecho, que ha estado cerrado desde el inicio de la guerra.

Operación Israelí en Líbano

Paralelamente, Israel continúa con sus operaciones terrestres en Líbano, enfrentándose a los elementos de Hezbollah. En los recientes enfrentamientos, un soldado israelí perdió la vida, y tres más resultaron heridos, elevando a cinco el número total de militares fallecidos en esta campaña militar que se desencadenó a principios de marzo.

Los informes de ataques israelíes han resultado en escándalos, como el reciente bombardeo que mató a tres periodistas en Líbano, lo que fue denunciado por las autoridades locales como un «crimen de guerra».

La escala de víctimas de la guerra asciende a más de 1,900 en Irán, 1,100 en Líbano, 22 en los estados del Golfo, 20 en Israel y 13 en las fuerzas estadounidenses, mientras miles de personas más han sido heridas.