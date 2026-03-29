Temen que vínculos con figuras extremas ahuyente a votantes en Reform UK

Los miembros de Reform UK están mostrando creciente descontento con la asociación del partido con personalidades radicales como Andrew Tate, cuyas opiniones son consideradas demasiado extremas para atraer a los votantes convencionales que el líder Nigel Farage intenta captar.

Con el objetivo de hacerse un nombre en la política británica, Reform está evaluando cuidadosamente su imagen y la de sus aliados. Las revelaciones indican que buscan desvincularse de figuras polémicas que podrían dañar su credibilidad.

La Asociación con Andrew Tate: Un Riesgo para Reform

Andrew Tate, un influyente de la denominada «manosfera», enfrenta graves acusaciones que incluyen tráfico humano. A pesar de esto, Farage lo describió como una «voz importante», especialmente para los jóvenes que buscan confianza en sí mismos. Sin embargo, su elevado perfil en medios como el reciente documental de Louis Theroux ha intensificado la preocupación sobre el impacto de Tate en la percepción pública del partido.

La Reacción de los Votantes

La repulsión pública hacia Tate ha llevado a varios miembros de Reform a recomendar cautela en sus asociaciones. Un insider comentó que es esencial no vincularse a personajes que han hecho comentarios ofensivos sobre las mujeres si esperan ampliar su base de votantes.

Problemas Adicionales: La Asociación con Tommy Robinson

Reform UK también lucha por distanciarse del polémico activista de derecha, Tommy Robinson. Aunque el partido ha dejado claro que no es bienvenido entre sus filas, Robinson reciente mostró apoyo a candidatos del partido, lo que complicó aún más la situación.

Datos que Refuerzan la Necesidad de Cambio

Investigaciones realizadas por la empresa de encuestas More in Common han corroborado la desconfianza que sienten las mujeres y los nuevos votantes hacia Robinson y Tate. La aprobación de Robinson es positiva entre los votantes más fieles del partido, pero cae drásticamente entre nuevos votantes y, en especial, entre mujeres.

Figuras en el Horizonte: Lady Victoria Hervey y Holly Valance

El partido también se ha visto envuelto con figuras como Lady Victoria Hervey y Holly Valance, quienes han sido vistas en eventos de Reform. Sus comentarios provocativos y su pasado personal han suscitado críticas y preguntas sobre la direccionalidad del partido.

En particular, Hervey ha hecho declaraciones controvertidas que han atraído la atención de los medios, mientras que Valance ha expresado apoyo en redes sociales, pero sus comentarios también generan divisiones.

El Futuro de Reform UK

El dilema que enfrenta Reform UK es evidente: equilibrar su imagen ante los votantes conservadores, mientras que navegan en un mar de apoyo de figuras poco convencionales. Con las elecciones en el horizonte, es crucial definir claramente la identidad del partido para no alienar a votantes potenciales, especialmente a las mujeres, que podrían determinar su futuro en las urnas.