Policía encubierto despedido por agredir a su pareja, revela investigación sobre spycops

Un oficial encubierto engañó a una mujer en una relación íntima y, tras ser condenado por agredir a su pareja, fue despedido de la policía. Este testimonio salió a la luz en la investigación pública sobre el uso de tácticas encubiertas en la policía británica.

Rob Hastings, quien durante tres años se infiltró en grupos de protesta pro-palestinos y de izquierda, fue condenado en 2014 por agredir a su pareja de larga duración, con quien tuvo tres hijos. Este fallo provocó su destitución por mala conducta de la Policía Metropolitana.

Detalles del Caso Hastings

Durante la investigación, se reveló que Hastings había mantenido una relación engañosa con una mujer conocida como Maya. La relación se prolongó por un año y terminó abruptamente en 2007, solo para resurgir siete años después cuando Hastings intentó retomar el vínculo, instigando a Maya a terminar con su actual pareja.

Manipulación y Control

Maya compartió su experiencia en el tribunal, describiendo cómo Hastings no solo ocultó su identidad real, sino que también practicó un comportamiento manipulador que le generó un gran sufrimiento emocional. “Sentía que me utilizaba solo para sexo, lo que afectaba profundamente mi autoestima”, recordó.

Un Regreso Doloroso

En 2015, Hastings tuvo relaciones con Maya una vez más antes de desaparecer nuevamente. Maya relató que, al día siguiente, acudió a su médico para recibir la píldora del día después, un momento que describió como muy angustiante. “Me preocupaba que pudiera haberme dejado embarazada y no recibí ningún apoyo de él”, comentó.

Conflictos y Revelaciones

Hasta hace poco, Hastings no había revelado a Maya que tenía una vasectomía. Admitió que había sido “cruel y egoísta” por no informarle. Esto se suma a su historial dentro de la Policía Metropolitana, donde continuó trabajando en un equipo de contraterrorismo tras su misión encubierta.

Consecuencias Legales y Personales

En 2014, Hastings fue declarado culpable de agredir a su pareja de muchos años. Pese a su condena, intentó reiniciar el vínculo con Maya sin mencionar su pasado criminal y su relación estable. Maya, que no descubrió que él había sido un policía encubierto hasta 2019, expresó que se sintió utilizada y manipulada, lo que dejó secuelas profundas en su salud mental.

Reflexiones de Hastings

En sus declaraciones, Hastings reconoció su mala conducta hacia Maya y se mostró arrepentido, aunque negó haberla utilizado para su propio beneficio sexual. Durante su testimonio, se mostró a menudo irritable y tuvo altercados con los miembros del público, lo que llevó al presidente de la investigación a ordenar silencio en la sala.

Una Historia de Abuso y Manipulación

Esta situación es parte de un patrón más amplio, donde se estima que más de 50 mujeres fueron engañadas por oficiales encubiertos en Gran Bretaña entre las décadas de 1970 y 2010. La investigación busca arrojar luz sobre estas prácticas y asegurar que no se repitan en el futuro.